HABER

(Özel) Ünlü oyuncu Pelin Karahan eşinin de oynadığı takımın şampiyonluk maçını izledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.02.2019 09:19 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 3 yaşındaki oğluyla birlikte şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor’da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay’ı izledi.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 3 yaşındaki oğluyla birlikte şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor’da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay’ı izledi. Maç sonunda Karahan, eşi ve oğlu, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın ile birlikte takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.
İstanbul Süper Amatör Lig 7. grubunda mücadele eden Beykoz temsilcisi Kavacıkspor, önceki hafta garantilediği şampiyonluğun ardından son grup maçı olan Kartaltepespor ile müsabakası öncesinde şampiyonluk töreni düzenledi. 15 Temmuz Şehitleri Stadı’nda düzenlenen törene AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Beykoz adayı Coşkun Tosun, Saadet Partisi (SP) adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Kavacık Spor Klübü Başkanı Suat Yıldız ve takımın kaptanı olan Bedri Güntay’ın eşi ünlü oyuncu Pelin Karahan ile taraftarlar katıldı. Tören öncesi şampiyonluğunu garantileyen Kavacıkspor’un Kartaltepespor ile son maçını Murat Aydın, tribünde taraftarlarla beraber izledi. Onlarla zaman zaman sohbet eden de Aydın, Rüzgarlıbahçe Spor Kulübü’nde yeni yetişen futbolcu çocuklarla uzun süre sohbet etti. Maçı izlemesinin ardından Aydın, diğer belediye başkan adayları, kulüp başkanı ve beraberindekiler Kavacıkspor’un şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan da eşi ve oğluyla birlikte kupayı kaldırdı
Ünlü oyuncu Pelin Karahan da 3 yaşındaki oğlu Ali Demir Güntay ile beraber Kavacıkspor’da kaptan olan eşi Bedri Güntay’ı izlemeye geldi. Babası için tezahürat yapan minik Ali’nin o halleri renkli görüntüler oluşturdu. Eşinin şampiyonluk maçını izleyen Karahan, ardından eşi ve Başkan adayı Murat Aydın ile beraber takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Şampiyonluk kutlamalarının ardından Yeşil Beyazlı ekip, Bölgesel Amatör Lig’e çıkma yolunda Süper Amatör Lig Klasman Grubu heyecanı yaşayacak.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"
Şarkıcı Pınar Aylin hastaneden taburcu oldu: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"Şarkıcı Pınar Aylin hastaneden taburcu oldu: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Adalet Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Bir mutfak hiç bu kadar seksi olmamıştı...

Bir mutfak hiç bu kadar seksi olmamıştı...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"

Oğuzhan Uğur: "İdolüm Barış Manço"

Şarkıcı Pınar Aylin hastaneden taburcu oldu: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"

Şarkıcı Pınar Aylin hastaneden taburcu oldu: "Kafa üstü taşın üzerine uçtum"

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Özlem Yıldız gözaltına alınan eski kocasını adliyede yalnız bırakmadı

Hadise’yi yıkan haber

Hadise’yi yıkan haber

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

Mithat Körler ile 70’ler esintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.