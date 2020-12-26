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  4. (Özel) Ünlü oyuncu polis denetimine takıldı: "Çok heyecanlıyım"

(Özel) Ünlü oyuncu polis denetimine takıldı: "Çok heyecanlıyım"

26.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Polis ekipleri, kent genelinde kısıtlama denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, kent genelinde kısıtlama denetimlerini sürdürdü. Ünlü oyuncu Bora Akkaş Mecidiyeköy’deki denetim noktasında polis çevirmesine takıldı. Yeni bir projeye için görüşmeye gittiğini söyleyen Akkaş, “Güzel bir dram işi geliyor, çok heyecanlıyım” dedi.
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü haftasında da polis ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam etti. Kentin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında tek tek araçlar durdurularak kısıtlamaya uyulup uyulmadığı kontrol edildi. İstanbul halkının genel olarak kısıtlamaya uyduğu, sokağa çıkanların ise çalışma iznine sahip vatandaşlar olduğu görüldü.
“Güzel bir dram işi geliyor, çok heyecanlıyım”
Mecidiyeköy’de bulunan uygulama noktasında denetimlerini sürdüren ekipler bir aracı daha durdurarak kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. Aracın sürücüsü “Geniş Aile” dizisindeki "Zekai" rolüyle tanınan ünlü oyuncu Borak Akkaş çıktı. Bir iş görüşmesine gittiğini ve heyecanlı olduğunu ifade eden Akkaş, “Kamerayı görünce heyecan yaptım. Demin de polis çevirdi, bizim böyle bir izin belgemiz var. Görüşmeye gidiyorum, burada tüm bilgiler mevcut. Bugün ilk gün olduğu için çıktıyı alamadım ama alıp bundan sonra yanımda taşıyacağım. İş görüşmesine gidiyorum, yeni başlayacak bir proje var. Çok güzel, eğlenceli bir proje ve çok heyecanlıyım. Ama henüz bir şey söylemek için çok erken, yakında haberleri çıkar. Komedi değil, güzel bir dram işi geliyor. Bir süredir yoktum şimdi bir hayli heyecanlıyım çünkü şu an iş görüşmesine gittiğim iş çok güzel, bu yüzden hızlıca oraya gitmek istiyorum” diye konuştu.
Polis ekiplerinin kent genelinde kurulan uygulama noktalarında sürdürdüğü denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

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