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(Özel) Ünlü oyuncu Tahsin Taşkın’ın motor tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı’nda motor tutkunu bir arkadaşıyla buluşan sinema ve tiyatro oyuncusu Tahsin Taşkın vatandaşların ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı’nda motor tutkunu bir arkadaşıyla buluşan sinema ve tiyatro oyuncusu Tahsin Taşkın vatandaşların ilgi odağı oldu. Arkadaşının motoruyla poz vermeyi de ihmal etmeyen sanatçı motorculara dikkatli sürmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Sinema ve tiyatro oyuncusu Tahsin Taşkın, Almanya’dan motoruyla gelen bir arkadaşıyla Taksim Meydanı’nda bir araya geldi. Karşılarında ünlü oyuncuyu gören vatandaşlar da fırsatı değerlendirerek kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen ünlü oyuncu arkadaşının motoruyla da basın mensuplarına poz verdi.
Motosiklet ve uçağa özel bir ilgisinin olduğunu belirten Tahsin Taşkın, “Aslında kullanmayı bilmiyorum. Ancak büyük bir tutku kendisi. Motorlara ve uçakları özel bir ilgim var. Bunların ikisinde özgürlük var. Dertlerinden soyutlanıp önüne bakıyorsun. Annem bizi çok titiz büyüttü. Bir şey olacak diye motor sürmeyi bile öğrenemedik. Biz de başka işlere yöneldik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz kendi alanımızda’’ ifadelerini kullandı.
Motosiklet sürücülerine de dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Taşkın, “Buradan gençlere de sesleniyorum. Motor kullanırken, çok hız yapmasınlar. Kazalara sebep olabiliyorlar. Allah göstermesin kazalar ölümle sonuçlanabiliyor’’ diye konuştu.

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