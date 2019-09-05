(Özel) Ünlülerin güzellik merkezinde akıl almaz olay kamerada

Levent’te ünlü isimlerin müşterisi olduğu güzellik merkezine gelen genç bir kadın, 6 saat boyunca saçını yaptırıp çeşitli işlemlerden geçtikten sonra yaklaşık 4 bin 500 liralık ücreti ödemeden kaçtı. "Cüzdanım arabada" diyerek 15 liralık çantasını kasaya bırakan kadının kaçışı kameralara yansırken, soğukkanlı tavırları ise “bu kadarına da pes” dedirtti.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde genç yaşlardaki bir kadın, manken Azra Akın, şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, basketbolcu Kerem Gönlüm ve Mehmet Okur gibi ünlü isimlerin müşterisi olduğu güzellik merkezine geldi. Çalışanlarla konuşan kadın bir süre sonra müşteri gibi koltuğa oturdu. Ardından çalışanlar tarafından kadının saçına çeşitli işlemler yapıldı. Bunun dışında bir de kaynak saç taktıran kadın, yaklaşık 6 saat boyunca güzellik merkezinde kaldı.

“Arabadan cüzdanımı alacağım” diyerek kaçtı

İşlemler bittikten sonra hazırlanarak kasaya giden kadın, borcunun ne kadar olduğunu sordu. Çalışanın hesap makinesiyle yaklaşık 4 bin 500 lira hesap çıkarttığı kadın, iş yeri sahibine cüzdanının arabada olduğunu söyledi. Bunun üzerine boynundaki ufak çantasını kasaya bırakan kadın, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kadının uzun bir süre geri gelmediğini fark eden çalışanlar, dışarıya çıkarak etrafta kadını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine kadının kasaya bıraktığı çantayı açan iş yeri sahibi, içinin boş olduğunu görünce şoke oldu. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra Levent Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.