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(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yöresine ait unutulan tat tarhana bezdirmesi kış sofralarının baş tacı oluyor.

(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yöresine ait unutulan tat tarhana bezdirmesi kış sofralarının baş tacı oluyor. Önceleri sadece evlerde yapılan tarhana bezdirmesi kadın girişimci Safiye Gemici tarafından Sındırgı Belediyesi’nin destekleri ile Akpınar Yaşam Merkezi’nde kurulan Sındırgı Sofrası’nda ziyaretçilerin de beğenisine sunuluyor.
Sındırgı’da kadınların yaz aylarında imece usulü hazırladıkları kuru yufkalar yöresel usullere göre pişirilip damakları şenlendiriyor. Balıkesir’in diğer bölgelerinde yapılan toz tarhanaya hiç benzemeyen, tadı ve görüntüsüyle gözlere ve gönüllere hitap eden tarhana bezdirmesi Sındırgı Sofrası’nda satışa sunuluyor.
Akpınar Yaşam Merkezi’ndeki Sındırgı Sofrası’nda tarhana bezdirmesinin yapılışını anlatan Safiye Gemici, ziyaretçilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, “Aslında yaş olarak yapılıyor ama ben kuruya çevirdim uzun süre dayanması ve pratik olması için. Kuru olarak yapıyorum evde hamuru. Acı biberle sosunu hazırlıyorum. İçinde pişiriyorum. Önceden haşlamış olduğum nohut, patates, soğan onları koyuyorum üzerine. Yoğurt ve acı biberli tereyağlı sosla servis yapıyorum. Tarhana bezdirmesini sadece Sındırgı yöresine has olarak biliyorum. İnternetten de araştırdım yok . Bunu geçen sene festivalde Ekrem Bey istemişti başkanımız. Yöresel bir yiyecek olsa iyi olur gibisinden. Orada yapmıştık. Olumlu sonuçlar aldık. Sonra da belediyemizin destekleri ile bu atölyeyi kurduk. Burada yapıp ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Hazır yiyebilecekleri gibi ev yapımı kuru ürünleri de alabiliyorlar” şeklinde konuştu.
Tarhana bezdirmesi normal günlerde satışa sunulduğu gibi özel ziyaretçilere de ikram edilen yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi

(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi

(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi

(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi

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