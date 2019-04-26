(Özel) Üsküdar’da Ebabil kuşu bulundu

Üsküdar semalarında uçan bir ebabil kuşu, özel bir okulun bahçesine düştü. Kargaya yem olmaktan son anda kurtarılan kuş, veteriner tarafından kontrolü yapıldıktan sonra Çamlıca tepesinden gökyüzüne salındı.

Dünyanın en ender kuş türlerinden biri olan ebabil kuşunun yolu Üsküdar’a düştü. Bir özel okulun bahçesine düşen kuş, öğretmenler tarafından karganın gagasından son anda kurtarıldı. Uçamayan kuş, okuldaki öğretmenlerce Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirildi. Ebabil kuşunun burada kontrolleri yapıldı, veteriner hekim tarafından vitamin ilacı verildi. Ebabil kuşu ardından şehrin en yüksek yerlerinden biri olan Çamlıca tepesine doğaya tekrar salınmak üzere götürüldü. Ömrünün çoğunu uçarak geçiren ve uçabilmek için yüksek bir yerden havalanması gereken kuş, Çamlıca Camiinden Üsküdar semalarına doğru salındı. Özgürlüğe tekrar kanat çırpan ebabil kuşu, böylece doğal yaşamına geri dönmüş oldu.

Ebabil kuşunu kurtarıp veterinere getiren öğretmen, “Sabah karganın yakaladığı bir kuş gördük, karganın ağzından aldık. Baya bir mücadele ediyorlardı. Aldık getirdik Üsküdar Belediyesi’nin Minik Dostlar Kliniğine. Veteriner hekimimiz bunun ebabil kuşu olduğunu söyledi. Baktı kontrol etti, herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Vitamin verdi, ilaç yaptı. Bu kuşun yüksek bir yerden uçması gerekiyormuş. Şimdi Çamlıca Camiine çıkıyoruz, hem camiyi ziyaret edeceğiz hem de namazımızı kılacağız. Kandil akşamı İnşallah hayırlara vesile oluruz” dedi.



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