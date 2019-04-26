HABER

(Özel) Üsküdar’da Ebabil kuşu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:00 | Son Güncelleme

Üsküdar semalarında uçan bir ebabil kuşu, özel bir okulun bahçesine düştü.

Üsküdar semalarında uçan bir ebabil kuşu, özel bir okulun bahçesine düştü. Kargaya yem olmaktan son anda kurtarılan kuş, veteriner tarafından kontrolü yapıldıktan sonra Çamlıca tepesinden gökyüzüne salındı.
Dünyanın en ender kuş türlerinden biri olan ebabil kuşunun yolu Üsküdar’a düştü. Bir özel okulun bahçesine düşen kuş, öğretmenler tarafından karganın gagasından son anda kurtarıldı. Uçamayan kuş, okuldaki öğretmenlerce Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirildi. Ebabil kuşunun burada kontrolleri yapıldı, veteriner hekim tarafından vitamin ilacı verildi. Ebabil kuşu ardından şehrin en yüksek yerlerinden biri olan Çamlıca tepesine doğaya tekrar salınmak üzere götürüldü. Ömrünün çoğunu uçarak geçiren ve uçabilmek için yüksek bir yerden havalanması gereken kuş, Çamlıca Camiinden Üsküdar semalarına doğru salındı. Özgürlüğe tekrar kanat çırpan ebabil kuşu, böylece doğal yaşamına geri dönmüş oldu.
Ebabil kuşunu kurtarıp veterinere getiren öğretmen, “Sabah karganın yakaladığı bir kuş gördük, karganın ağzından aldık. Baya bir mücadele ediyorlardı. Aldık getirdik Üsküdar Belediyesi’nin Minik Dostlar Kliniğine. Veteriner hekimimiz bunun ebabil kuşu olduğunu söyledi. Baktı kontrol etti, herhangi bir sıkıntısı olmadığını söyledi. Vitamin verdi, ilaç yaptı. Bu kuşun yüksek bir yerden uçması gerekiyormuş. Şimdi Çamlıca Camiine çıkıyoruz, hem camiyi ziyaret edeceğiz hem de namazımızı kılacağız. Kandil akşamı İnşallah hayırlara vesile oluruz” dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybettiEşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti
Dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı varDev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Macron sarı yeleklilerin taleplerine yanıt verdi

Macron sarı yeleklilerin taleplerine yanıt verdi

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binlerce arı çırpına çırpına telef oldu!

Çırpına çırpına telef oldular! Korkutan görüntü

Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti

Eşinin dövdüğü 8 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti

Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Dur ihtarına uymayan gençleri bekçiler yakaladı

Dur ihtarına uymayan gençleri bekçiler yakaladı

Ankara'da suç örgütü operasyonu! Çete çökertildi

Ankara'da suç örgütü operasyonu! Çete çökertildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.