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  4. (Özel) Üsküdar’da eve giren hırsızın televizyon çaldığı anlar kamerada

(Özel) Üsküdar’da eve giren hırsızın televizyon çaldığı anlar kamerada

13.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Üsküdar’da bir eve giren hırsız, altını üstüne getirdiği evden LCD ekran televizyonu çaldı.

Üsküdar’da bir eve giren hırsız, altını üstüne getirdiği evden LCD ekran televizyonu çaldı. Eve bir süre sonra gelen ev sahibi kadın karşısında hırsızı görünce evden kaçarken, hırsız çaldığı televizyonla beraber binadan ayrıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Üsküdar’da yaşandı. Bir eve giren hırsız burada çalınacak bir şeyler bulmak için evin altını üstüne getirdi. Ev sahibi kadın bir süre sonra eve geldiğinde evinde hırsızın olduğunu fark etti. Kadın, bir anda panikleyerek evden kaçtı. Hırsız ise evde bulunan LCD ekran televizyonu çalarak evden ayrıldı.
Şahsın, çaldığı televizyon ile beraber binadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs binaya giriş yapıyor, ardından çaldığı televizyonla beraber binadan ayrılıyor.

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