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(Özel) Üsküdar’da motosikletlinin ‘tek teker terörü’ kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:49 | Son Güncelleme

Üsküdar’ın caddelerinde ilerleyen motosikletli maganda vatandaşların şaşkın bakışları arasında tek teker üzerinde yol aldı.

(Özel) Üsküdar’da motosikletlinin ‘tek teker terörü’ kamerada

Üsküdar’ın caddelerinde ilerleyen motosikletli maganda vatandaşların şaşkın bakışları arasında tek teker üzerinde yol aldı. Motosikletli magandanın kasisten geçerken bile tek teker üzerinde olması dikkat çekti. O anlar kask kamerasına yansıdı.
Üsküdar’ın caddelerinde ilerleyen motosikletli maganda, ardı ardına tek teker üzerine çıkarak trafikte paniğe sebep oldu. Maganda, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tek teker şovuna devam etti. Magandanın kasisten geçerken bile tek teker üzerinde ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı. Tek teker üzerinde ilerleyen maganda hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların canını hiçe saydı.
Tek teker üzerinden ilerleyen maganda kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli tek teker üzerinde ilerliyor, çevredeki vatandaşlar şaşkınlık içerisinde motosikletliyi izliyor. Motosikletli kasisten geçerken bile tek teker üzerinde ilerliyor.

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