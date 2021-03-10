HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Üsküdar’da rehine krizi, özel harekattan operasyon

(Özel) Üsküdar’da rehine krizi, özel harekattan operasyon

10.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da 19 yaşındaki M.

Üsküdar’da 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı. Özel harekatın operasyonu ile hamile kadın şahsın elinden 4 saat sonra kurtarıldı.
Olay, dün Çengelköy Mahallesi, Bekardere Caddesi, Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs 2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N. F. isimli kadına dini nikahı kıydı. M. B.’den hamile olduğu öğrenilen N. F. ile M. B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı. M.B. dini nikahlı eşine sürekli şiddet uygulayarak darp ettiği öğrenildi. Şiddete maruz kalan yabancı uyruklu N.F. eşyalarını toplayarak evden kaçmak istedi.

Bıçakla rehin aldı
Dini nikahlı eşini evinin dış kapısında yakalayan M.B. boğazına bıçak dayayarak kadını rehin aldı. Yabancı uyruklu hamile kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheli şahsı ikna etmeye çalıştı.

Özel Harekat polisten operasyon
İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler koçbaşı ile kapıyı kırarak rehin olan kadını kurtardı. Dini nikahlı hamile eşini rehin alan şüpheli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Acil servis ekipleri N. F.’ye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hamile kadının yüzünde yaralar ve darp izleri görüldü. Polis ekipleri yabancı uyruklu kadının eşyalarını toparlayarak polis merkezine götürdü.
Mahalle sakini Önder Açar, “Bildiğimiz kadarıyla burada 19 yaşında genç bir arkadaş, 30 yaşlarında Fas uyruklu bir kadınla berabermiş, yabancı uyruklu kadınla dini nikahı yaptığını söylüyorlar, kadın hamileymiş. İkili arasında önceden de şiddet olayları dönüyormuş, komşuları da söylüyordu. Şimdi ise olay baya büyüdü rehin alma var diye biliyoruz. Polis ekipleri geldi, inşallah kurtarırlar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Ender Saraç'ın kitapları en çok satanlar listesindeEnder Saraç'ın kitapları en çok satanlar listesinde
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat?

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

İBB ekmek bağışı nasıl yapılır? İmamoğlu açıkladı!

İBB ekmek bağışı nasıl yapılır?

Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' deyip bıçakladı

Şoke eden olay! 'Ayağıma bastın' dedi, dehşeti yaşattı

Ender Saraç kimdir, nerelidir ve evli mi? Kitapları en çok satanlar listesinde...

Ender Saraç'ın kitapları en çok satanlar listesinde

Bu akşam camilerde kandil programı var mı? Camilerde toplu namaz kılınacak mı?

Bu akşam camilerde kandil programı var mı?

Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.