(Özel) Üsküdar’da rehine krizi, özel harekattan operasyon

Üsküdar’da 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı. Özel harekatın operasyonu ile hamile kadın şahsın elinden 4 saat sonra kurtarıldı.

Olay, dün Çengelköy Mahallesi, Bekardere Caddesi, Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs 2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N. F. isimli kadına dini nikahı kıydı. M. B.’den hamile olduğu öğrenilen N. F. ile M. B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı. M.B. dini nikahlı eşine sürekli şiddet uygulayarak darp ettiği öğrenildi. Şiddete maruz kalan yabancı uyruklu N.F. eşyalarını toplayarak evden kaçmak istedi.

Bıçakla rehin aldı

Dini nikahlı eşini evinin dış kapısında yakalayan M.B. boğazına bıçak dayayarak kadını rehin aldı. Yabancı uyruklu hamile kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheli şahsı ikna etmeye çalıştı.