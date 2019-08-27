(Özel) Üsküdar’da yere düşen üç Ebabil kuşu, Çamlıca Camii’nin çatısından gökyüzüne salındı

Göç yolculukları sırasında sürüden koparak yere düşen üç Ebabil kuşu, vatandaşlar tarafından Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirildi. Burada kontrolleri yapılan kuşlar, Çamlıca Camii’nin çatısından tekrar gökyüzüne salındı.

Ender kuş türlerinden biri olan Ebabil kuşlarından üç tanesi, Üsküdar üzerindeki göç yolculukları sırasında uçamayarak yere düştü. Kuşları alan vatandaşlar Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirdi. Kuşların burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldı. Daha sonra veteriner hekimle beraberindeki güvenlik görevlisi ve Büyük Çamlıca Camii’de çalışan görevli, kuşları tekrar gökyüzüne salmak üzere harekete geçti. Ebabil kuşları tekrar havalanmaları için yüksek bir noktadan atılmaları gerektiği sebebiyle Büyük Çamlıca Camii’nin çatısına çıkarılmaya karar verildi. Veteriner hekim ile beraberindekiler, caminin içinde uzun bir yolculuğun ardından çatıya çıkabilmeyi başardı. Üç Ebabil kuşu buradan gökyüzüne salındı. Kuşlar tekrar uçmaya başlayarak göç edecekleri yere doğru kanat çırptı.



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