(Özel) Üsküdar'da yol çöktü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR, Libadiye Caddesi'nde yol çöktü. Çökme nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, çöken alanı onarmak için çalışma başlatıldı.

Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Yoldaki göçüğü görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, çökmenin olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Çöken alanı onarmak için çalışma başlatıldı.

