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(Özel) Üst düzey finans yöneticisine şantaj soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

Finans sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Emre K.

(Özel) Üst düzey finans yöneticisine şantaj soruşturması

Finans sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Emre K. M., iddiaya göre ayrıldığı kız arkadaşına özel görüntülerini paylaşmakla tehdit etti. Genç kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Emre K. M. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanık hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Edinilen bilgilere göre, finans sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Emre K. M. , ayrıldığı kız arkadaşı H.F.’yi özel görüntülerini yaymakla tehdit etti.
Genç kadına mesajlar atan Emre K.M., kendisiyle cinsel ilişkiye girmezse özel görüntülerini paylaşacağını söyleyerek şantaj yaptı. Genç kadının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
İddianamede müşteki H.F. ile Emre K. M. ile önceden sevgili oldukları belirtilerek, “Tarafların aralarındaki duygusal ilişkiyi bitirmelerinden sonra sanığın müştekiye çok sayıda mesaj ve e-posta gönderdiği, sanığın ayrılmalarına rağmen elinde bulundurduğunu iddia ettiği bazı videoları yaymakla tehdit ettiği” aktarıldı.
Sanık tarafından atılan mesajlara da yer verilen iddianamede Emre K. M.’nin "F buddy’im olmayı düşün ilerde, unutma video ve resimler elimde. Yanlış bir şey yaparsan ailene veya aşağıdaki valeye bile gider bu resimler. Unutma sakın, kullanmaktan çekinmem hiç” cümleleriyle şantaj suçunu işlediği belirtildi.
İddianamede ifadesine yer verilen Emre K. M., mesajların atıldığı telefonun ve mail hesabının kendisine ait olduğunu kabul ederek, mesajların kendisi tarafından değil bir arkadaşı tarafından atılmış olabileceğini söyledi.
İddianamede sanık M. hakkında ‘şantaj’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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