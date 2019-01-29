(Özel) Üst geçidi kullanmayan vatandaşa, motosiklet çarptı

Üsküdar’da hemen yakınındaki üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa motosiklet çarptı. Kaza sonrası vatandaş hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bazı vatandaşların kazaya rağmen üst geçit yerine yolu tercih ettikleri görüldü.

Olay, sabah saatlerinde, Üsküdar Acıbadem Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre S.K. yönetiminde ki 34 SY 4473 plakalı motosiklet, E-5 karayolundan yan yola girdi. Tam bu sırada çok yakında üst geçit olmasına rağmen bunu tercih etmeyen M.T. isimli şahıs yolun karşısına geçmek istedi.Üst geçit yerine yolu tercih eden şahsa S.K’nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan M.T. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T’yi ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Bir çok vatandaş üst geçidi kullanmıyor

Bölgede yoğun bir vatandaş kalabalığının olması sebebi ile yapılan üst geçidi bir çok vatandaşın kullanmadığı görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.