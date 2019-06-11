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(Özel) Uyuşturucu almak için hırsızlık yapan şahıslar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

Pendik’te iki şahıs, bir gecekondunun bahçesinin kapısından atlayıp bahçedeki merdivenleri çaldı.

Pendik’te iki şahıs, bir gecekondunun bahçesinin kapısından atlayıp bahçedeki merdivenleri çaldı. Şahısların uyuşturucu parası bulmak amacıyla hırsızlık yaptıkları iddia edildi. Şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iki şahıs bir gecekondunun önüne geldi. Ardından şahıslardan biri gecekondunun bahçesinin kapısına tırmanıp bahçeye atladı. Bahçedeki merdivenleri tek tek alarak arkadaşına veren şahıs tekrar duvara tırmanarak bahçeden çıktı. Ardından iki hırsız çaldıkları merdivenlerle olay yerinden uzaklaştı. Uyuşturucu parası bulmak amacıyla hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıslardan biri polis tarafından yakalanırken diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan hırsızların bahçe duvarından atlayarak merdiven çaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri bahçe kapısından atlayarak içeri giriyor ve bahçedeki merdivenleri çalıyor.

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