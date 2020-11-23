HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Uyuşturucu bataklığına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı

(Özel) Uyuşturucu bataklığına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı

23.11.2020 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu bataklığına saplanan madde bağımlısı genç bir kadının tedavi olmak istediğini belirterek ifade vermesinin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracın içerisinden uyuşturucu satan 1’i kadın 4 torbacıyı kıskıvrak yakaladı.

Uyuşturucu bataklığına saplanan madde bağımlısı genç bir kadının tedavi olmak istediğini belirterek ifade vermesinin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracın içerisinden uyuşturucu satan 1’i kadın 4 torbacıyı kıskıvrak yakaladı. Aramalarda üzerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde ve tabanca bulunan şahıslar gözaltına alındı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine dün saat 15.00 sıralarında gelen uyuşturucu bağımlısı A.Y. isimli kadın, polise tedavi olmak istediğini belirterek kendisine uyuşturucu satan torbacıları ise göstermek istediğini söyledi. Kadının mavi renkli otomobille gelen Hasan isimli bir şahıstan Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde uyuşturucu satın aldığını belirtmesi üzerine harekete geçen Kağıthane polisi, cadde üzerinde belirlenen noktada beklemeye başladı. Bir süre sonra gelen Seat Leon marka mavi renkli 34 VT 1738 plakalı otomobili gören polis, bekleme yapan sürücünün yanına giderek şoför koltuğundaki şahsı inmesini söyledi.

Şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
Uyuşturucu ticareti suçundan 7 adet olmak üzere toplamda 20 adet emniyette kaydı olan Hasan K. üst araması yapılmadan önce kendi rızasıyla belinden çıkarttığı tabancasını polise teslim etti. Üst aramasını yapan polis, kabarıklık olduğunu fark ettiği şahsın cebinden çıkarttığı bir miktar metamfetamini ele geçirdi. Polis ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı düşünülen 12 bin lira ve 3 adet cep telefonuna da el koydu. Yine aracın içerisinde olan 10 adet uyuşturucu ticareti suçundan olmak üzere toplamda 29 adet kaydı bulunan Deniz A. da herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Aracın arka koltuğunda oturan ve çeşitli suçlardan emniyetten 11 adet kaydı olan Şerif D. isimli şahsın üst aramasında da peçete içerisinde alüminyum folyoya sarılı iki parça metanfetamin bulundu. Araçtaki diğer yolcu Müşerref A’da ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.

Genç kadını zehirleyen torbacı gözaltında
Aramaların ardından gözaltına alınan şahıslardan Müşerref A. ve Deniz A. ifadelerinin alınmasının, Şerif D. ise “uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Hasan K. isimli torbacılar ise “uyuşturucu madde imal ve ticareti” ve “ateşli silah kanuna muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Şahısların üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve tabancaya da el konuldu. Hastanede sağlık raporları alınan şahıslar Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Uzmanı açıkladı! Koronavirüs gıdadan bulaşabilir mi? Uzmanı açıkladı! Koronavirüs gıdadan bulaşabilir mi?
Tehlikeli yakınlaşma! Kimse böyle bir son beklemiyordu Tehlikeli yakınlaşma! Kimse böyle bir son beklemiyordu
1/

En Çok Okunan Haberler

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Dikkatinden kaçmadı! Bakan Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

Kısıtlamaya uymayan şahıs polisleri çileden çıkardı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

2 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama...

82 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu sonuç sorgulama nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları 22 Kasım 2020!

Kazandıran numaralar belli oldu!

Uzmanından kritik uyarı! 'Koronavirüs gıdadan bulaşmıyor diye düşünmeyin'

Uzmanı açıkladı! Koronavirüs gıdadan bulaşabilir mi?

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 22 Kasım 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 14 milyon TL'yi aşan ikramiye!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Meteoroloji'den yağış ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (23 Kasım İstanbul'da hava durumu)

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.