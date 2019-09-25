HABER

(Özel) Üzerindeki tişört hayatını değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde lambalarda üzerinde ilçe emniyet müdürlüğü tarafından bastırılan tişörtle su satarken fark edilen 11 yaşındaki kıza emniyet sahip çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde lambalarda üzerinde ilçe emniyet müdürlüğü tarafından bastırılan tişörtle su satarken fark edilen 11 yaşındaki kıza emniyet sahip çıktı. Korkmaması için sivil bir memur eşliğinde emniyete götürülen küçük kıza okul kıyafetleri alan ekipler, kızın ailesinden ve öğretmenlerinden de söz aldı.
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğünün hemen üstünde bulunan Eğitim Caddesi’nde trafik lambalarında üzerinde Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı tişörtle su satan 9 yaşındaki Elif T.’yi ilçe emniyet müdürü fark etti. Küçük kız "korkup kaçmasın" diye müdahale etmeyen müdür, sivil ve resmi kıyafetli iki bayan memuru göndererek minik kızı su sattığı yerden aldırdı.
Bursa’da trafik lambalarında su satan 9 yaşındaki Elif T.’nin hayatı kendisini fark eden İlçe Emniyet Müdürü sayesinde değişti. Küçük kız nazikçe satış yaptığı trafik ışıklarından alınıp Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada emniyet personeli, Elif’e okul kıyafeti ve ders kitapları aldı. Ailesiyle de görüşülen küçük kız bundan sonra su satmayacak, okula gidecek. Elif’in öğretmenleri ile de görüşen polis ekipleri, küçük kızın sokakta çalışmaması için gerekli bütün tedbirleri aldı.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü yazılı tişörtle su satan minik Elif’in babasının kazancının az olması nedeniyle kendisine ve kardeşine oyuncak alamadığı için su sattığı öğrenildi. Elif’in 1 yılda su satarak kazanacağı parayı harçlık olarak kendisine veren polis yetkilileri, zaman zaman Elif’i ziyaret ederek okula gidip gitmediğini kontrol edecek.

İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı İstanbul'da dehşet anları! İnsanların gözü önünde yaşandı
Minibüsünde kaçak göçmen yakalanan sürücüye 33 bin lira cezaMinibüsünde kaçak göçmen yakalanan sürücüye 33 bin lira ceza
Diyarbakır'daki annelere destek eyleminde yeğeninin bırakılmasını istediDiyarbakır'daki annelere destek eyleminde yeğeninin bırakılmasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Köpükler içinde küvet pozu!

Köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.