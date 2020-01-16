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  4. Asit yağmurunun zararları nelerdir? Asit yağmuru zararlarından korunmak için ne yapmalı?

Asit yağmurunun zararları nelerdir? Asit yağmuru zararlarından korunmak için ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da asit yağmuru ile ilgili yapılan son dakika hava durumu uyarılarının ardından vatandaşlar büyük tedirginlik yaşadı. Meteoroloji uzmanlar, zorunlu kalmayanların dışarı çıkmaması gerektiğini söylerken, sağlıkçılar asit yağmurunda dışarı çıkması gerekenler için asit yağmurundan korunmanın yöntemlerini anlattı. Peki asit yağmurunun zararları nelerdir? Asit yağmurundan neden korunmak gerekir? İşte asit yağmuru zararları ve korunma yöntemleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

İstanbul’da asit yağmuru beklentisi, halkı asit yağmuru zararları ve asit yağmurundan korunma yolları hakkında araştırmaya sevk etti. Asit yağmurundan korunma yolları ve asit yağmurunun zararları ile ilgili uyarılarda bulunan uzmanlarsa vatandaşların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamasını söyledi. Asit yağmuru zararlarından bahseden uzmanlar, dışarı çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini altını çizdi. İşte asit yağmurundan korunmak için alınması gereken önlemler...

Asit yağmurunun zararları ve korunma yolları

ASİT YAĞMURU ZARARLARI NELERDİR? ASİT YAĞMURUNDA KURTARICI İLAÇLARIN ÖNEMİ

ASİT YAĞMURU ZARARLARI NELERDİR? ASİT YAĞMURUNDA KURTARICI İLAÇLARIN ÖNEMİ
Asit yağmuru zararları ile ilgili açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Kasapoğlu Hürkal, “Asit yağmuru zararlarından bahsedilecek olursa asit yağmurunun ortaya çıkardığı en büyük problemler göz, cilt ve akciğer hastalıklarında karşımıza çıkıyor. Çünkü havaya karışan kükürt dioksit ve karbondioksit gazlarının kronik olarak solunmasıyla beraber hava yollarında ciddi tahriş oluyor bu tahrişe bağlı olarak, kronik akciğer hastalarının daha çok etkilendiğini görüyoruz.

ASİT YAĞMURU ZARARLARI: ALERJİK REAKSİYONLARA DİKKAT!

ASİT YAĞMURU ZARARLARI: ALERJİK REAKSİYONLARA DİKKAT!
Özellikle alerjisi olanlar, astımı olanların hem göz hastalıkları açısından gözdeki alerjik reaksiyonlar açısından hem de üst hava yolları ağız, burun bölgesi mukoza ve hava yolları dediğimiz dokulardaki tahrişlerden dolayı insanlar oldukça etkileniyorlar. Ardından solunum sıkıntıları başlıyor, nefes darlığı olabiliyor, hırıltılı solunumlar olabiliyor, hastaların geçmeyen öksürük şikâyetleri başlayabiliyor. Bu hastalar özellikle kronik akciğer hastasıysa bu dönemlerde mutlaka kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları ve uzman doktorları ile iletişim halinde olmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

ASİT YAĞMURUNDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

ASİT YAĞMURUNDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?
Asit yağmurundan korunmanın tek tekel yolunun kapalı alanlarda kalmak olduğun söyleyen Hürkal, "Hastalardan nasıl korunacağız diye çok soru geliyor özellikle bu tarz asit yağmurlarının arttığı dönemlerde yağmurun yoğunlaştığı dönemlerde tek temel korunma aslında kapalı alanlarda kalmak hem bedensel olarak hem de cilt sağlığı olarak mümkün olduğunca bu yağmurlardan uzak durmaya çalışmak gerekiyor. Ama eğer mecburi işleri varsa ve dışarıda olacaklarsa da şemsiye ve korunaklı kıyafetler tercih edebilirler. Mevcut hastalıkları ile ilgili bir kötüleşme hissettiklerinde ilgili doktorları ile görüşerek belki de kurtarıcı ilaçlarının dozlarını artırmaları gerekebilir” dedi. (DHA)
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