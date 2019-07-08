(Özel) Vali Yazıcı: “Tatil için buyurun Balıkesir’e”

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ‘Bu Sene Balıkesir’ sloganıyla başlatılan turizm hamlesi için tüm vatandaşları Balıkesir’de tatil yapmaya çağırdı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Vali Ersin Yazıcı hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir’in deniz, tarih, doğa, termal ve kültür turizmiyle de insanların beklentilerine cevap verdiğini dile getirdi.

Gerek Edremit Körfezi gerekse Güney Marmara’da tatillerini geçirmek isteyenleri Balıkesir’e davet eden Vali Ersin Yazıcı, “suyu, denizi, havası, tarihi zenginliklerini görmek için buyurun Balıkesir’e” diye konuştu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı herkesin tatillerini Balıkesir’de geçirmesini isteyerek yaptığı açıklamada, “Bu yıl herkesi, bütün vatandaşlarımızı Edremit Körfezi’ne, şehrimize davet ediyoruz. Başta İstanbul’daki hemşehrilerimiz olmak üzere; İstanbul’da yaşayan, o stresin içerisinde, o hengamede gerçekten çok yorulan ve iyi bir tatili hak eden tüm halkımızı Balıkesir’imize, bu güzellikleri beraber yaşamaya davet ediyoruz. Kaz Dağları gibi dünyaca meşhur; o Kaz Dağları’nın eteklerindeki güzelliklerle insanı buluşturmak için bir çağrımız var. Biz ağırlıklı olarak yerli turistleri ağırlayan bir beldeyiz, bölgeyiz. İstiyoruz ki insanlarımız Kaz Dağları’nın eteklerinde, Edremit Körfezi’nde, Ayvalık’tan Edremit’e kadar bu güzel mekanları, bu güzel denizi, pırıl pırıl denizimizi ve bölgedeki Yunan ve daha öncesine giden tarihi eserlerimizi, bölgelerimizi, Cunda Adamızdaki bütün dünyanın bildiği o güzel alanları hep birlikte istifade edelim istiyoruz. İnsanlar yoğun çalışmalarından sonra mutlak surette tatile ihtiyaç uyuyorlar. Özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın birkaç saat mesafesinde yer alan; isten uçakla, ister karayoluyla çok rahat ulaşabileceği, dünya çapındaki havasıyla, doğasıyla, deniziyle dünya çapındaki beldemize, körfezimize herkesi davet ediyoruz. Burada başta zeytinyağımız olmak üzere; çeşit çeşit zeytinlerimizle, çeşit çeşit ürünlerimizle o insanları ağırlamak istiyoruz. Rahatlatmak, 1 hafta 10 gün tatillerini yaptıktan sonra normal yaşamlarına döndüklerinde kendilerini daha iyi hissederek, işlerine kendilerini daha iyi vermelerini sağlamak istiyoruz. İstiyoruz ki Balıkesir’in bu güzellikleriyle yurdumun tüm insanları buluşsun. Balıkesir gerçekten doğa güzellikleriyle bulunmaz bir şehir. Herkesin bildiği gibi hem Marmara Denizi’ne, hem Ege Denizi’ne kıyılarımız var. Marmara Adası, Avşa Adası, Erdek, Kapıdağ Yarımadası; oranın güzelliklerini uzun yıllardır yurdumun insanları biliyor, geliyorlar. Edremit Körfezi’nin güzellikleri malum. Kaz Dağları ve eteklerinin rahatlatıcı havası, suyu, tarihi güzellikleriyle hem Marmara’ya, hem Ege’ye buyurun herkesi bekliyoruz” diye konuştu.



