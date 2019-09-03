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(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:12 | Son Güncelleme

Van’da kadınlar, erkeklerin boş vakitlerini geçirmesinin yanı sıra sosyal yaşamların bir parçası olan kahvehanelere el attı.Van’da kadınlar kahvehanelere el attı.

Van’da kadınlar, erkeklerin boş vakitlerini geçirmesinin yanı sıra sosyal yaşamların bir parçası olan kahvehanelere el attı.
Van’da kadınlar kahvehanelere el attı. Kadınların işletmeciliğini yaptığı kahvehanelere kadın müşteriler de gelmeye başlarken, doğuda ilk defa karşılaşılan durum karşısında erkekler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geçen sene ilk defa bir kadın eleman çalıştırdığını ifade eden Zap Çay Evi sahibi Nevzat Tatar, “Bu fikir iki sene önce aklıma geldi. Geçen sene bir elemanım vardı, bu sene iki elemanım oldu. Çok memnunum. Kahvede kadın eleman çalıştırmanın çok olumlu yönleri oldu. Kadın elemanlar hem müşteri çekmesine hem de cironun artmasına neden oldu. Daha önce hiç gelemeyen kadın müşteriler, her sabah gelip burada kahvaltılarını yapıp gidiyorlar. Bunun yanında kız öğrenciler de gelmeye başladı. Dolayısıyla müşterilerimizin artması bizleri memnun ediyor” dedi.
Macit Çay Evi sahibi Halil İbrahim Macit ise okulların kapanmasından sonra kız öğrencilerin kendisinden iş istediğini ifade ederek, “Benden iş istediler, ben de onlara iş imkanı sağladım. Kahvede mükemmel şeyler yaşadık. Kadın işletmecilerimiz, müşterilerimizin artmasına sebep oldu. Ayrıca kadınlar erkeklere göre daha temiz ve daha güvenilir. Burada kadınları gören aileler gelip kahvaltı yapıyorlar. Doğuda kahvelerde kadınların çalışması hiç olmadığı için bazı aileler merak ediyorlar ve onları görünce onlarda gelip oturuyorlar” diye konuştu.
Yaklaşık 4 aydır kahvehanede çalıştığını dile getiren Hülya Işık isimli öğrenci, “Kahvede çalışmak zor değil, severek yapıyorum. Farklı müşterilerimiz, sık sık gelen müşterilerimiz oldu. Onlar bizi sevdiler. Biz de işimizi seviyoruz” ifadelerini kullanırken Rojin Bulut isimli öğrenci de, “Daha önce lokantada çalışıyordum. Kahvede çalışmayı, müşterilere çay vermeyi ben istedim. Yoldan geçen kadınlar bizi gördükten sonra aileleriyle birlikte gelmeye başladılar. Çok şaşıranlar, hatta kahveyi bizim işlettiğimizi soranlar bile oldu” dedi.

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli

(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli
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