(Özel) Van’daki camilerde gül kokusu yükseliyor

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gül Kokulu Camiler” projesi kapsamında ilçe genelindeki camiler tek tek temizlenerek gül suyu sıkılıyor.

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün “Gül Kokulu Camiler” sloganıyla başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde başta merkez mahalleler olmak üzere, ilçe genelinde bulunan tüm camilerin iç ve dış mekan temizliği düzenli olarak yapılıyor. Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe’nin talimatıyla haftanın 3 günü çalışma yapan ekipler, camilerin sağlıklı ve hijyen olması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Cami içini baştan sona en ince ayrıntısına kadar özveriyle temizleyen ekipler, temizlik sonrası arkalarında gül kokulu camiler bırakıyor.

“Hoş kokuları tercih ediyoruz”

İHA muhabirine konuşan Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden görevli Abdulaziz Kurt, ilçe sakinlerinin ibadetlerini daha sağlık bir ortamda eda etmesi için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti. Temizlik malzemesi olarak genellikle özel kokuları tercih ettiklerini ifade eden Kurt, “Tuşba Belediyesi olarak camilerimizi temizlerken birçok temizlik malzemesi kullanıyoruz. Özellikle hoş kokuları tercih ediyoruz. Bu sayede hem caminin hoş kokmasını hem de hijyenik olmasını sağlıyoruz. Halkımızın temiz ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Temizliğimizi haftanın 3 günü yapıyoruz. Bu şekilde cuma öncesi camilerimiz temiz kalıyor” dedi.

Camilerde yaptıkları temizlik çalışmasından dolayı olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediye Başkanımız Fevzi Özgökçe, halkımızın manevi bir ortamda ibadetini gerçekleştirirken aynı zamanda o ortamın temiz olmasına çok önem veriyor. Bu konuda özellikle cami imamları ile halkımızdan olumlu dönüşler alıyoruz.”

“Görevimizi özenle yapmaktayız”

Cami temizliğini büyük bir keyifle yaptığını dile getiren temizlik işleri görevlilerinden Şahin Olcay ise “Cami temizliğimiz Tuşba Belediyesi kurulduğundan bu yana düzenli olarak yapılmaktadır. Bize de bu güzel görev düştüğü için minnettarız. Cami temizliği olması dolayısıyla görevimizi daha özenli yapmaktayız. Bu yüzden vatandaşın olumlu tepkileriyle karşılaşıyoruz” diye konuştu.

