(Özel) Vanlı besicilerin kış mesaisi zorlu geçiyor

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Van’da, besiciler kış aylarında canlı hayvan pazarına olan ilginin azalmasından yakındı.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde kurulan canlı hayvan pazarına sabah saatlerinde giden besiciler, kış aylarında elindeki hayvanı satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte batıdaki hayvan sahiplerinin kentteki hayvan pazarına uğramamasından yakınan besiciler, satış için alıcı bulamadıklarını söyledi. Hayvan fiyatlarının düşük, yem fiyatlarının ise yüksek olduğunu ileri süren besiciler, yem fiyatlarının hayvan fiyatlarını etkilediğini kaydetti.

İlçeye bağlı Erçek Mahallesi’nden hayvan pazarına geldiğini söyleyen Vahdettin Çelik isimli besici, kış aylarında piyasanın çok durgun olduğunu belirtti. Satışını gerçekleştirdikleri hayvanın parasını çok geç aldıklarını ifade eden Çelik, “Ortada para yok. Alan kişi peşin alacağını söylese bile bir ay sonra parasını veriyor. Biz bu durumdan çok mağduruz. Şu an küçükbaş hayvanın fiyatı bin ile 2 bin lira arasında değişiyor” dedi.