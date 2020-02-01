(Özel) Vatandaşlar mahalle bekçilerinden memnun

Çarşı ve Mahalli Bekçilere yönelik yetki düzenlemesinin TBMM’den geçmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bekçilere verilen yetkiler tepki çekmişti. Ankara’nın en yoğun yerlerinden olan Kızılay’da vatandaşlar, çarşı ve mahalli bekçilere verilen yeni yetkileri olumlu karşıladıklarını söyledi.

Çarşı ve mahalle bekçilere yönelik kanun düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonundan geçmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kabul edilen kanuna tepki vermişti. Ankara’nın en yoğun yerlerinden olan Kızılay’da vatandaşlar, bekçilerden ve bekçilerin uygulamalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Vatandaş çarşı ve mahalle bekçilerinden memnun

Çarşı ve mahalli bekçilere verilen yetkileri iyi bulduğunu belirten Yunus Sarıyıldız, "Etrafta hırsızlık olayı fazla olduğu için sorgulamaları gayet iyi, ancak görevlerini tamamen yerine getirmeleri gerekir. Bence iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Bekçilerin mahallelerde görev yapmaya başlamasından sonra hırsızlık ve kavgaların azaldığını söyleyen Meryem Bülbül, "Bence iyi oldu oğlum, yani öyle bir şey varsa çok iyi oldu. Hırsızlık ve kavgalar biraz azaldı gibi eskiye döndü, daha iyi oldu" diye konuştu.

Nurgül Sarıoğlu ise bekçilere getirilen yeni yetki düzenlemesinin iyi olduğunu kaydederek, "Bence o silahı boşuna taşımamaları çok iyi oldu. Yetkiler gayet güzel oldu. Toplum içerisinde polisle kıyaslandığında daha alt statü gibi gözüküyordu. Ama şu anda yerli yerinde oldu" şeklinde konuştu.