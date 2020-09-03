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(Özel) Vatandaşları canından bezdiren motosiklet hırsızları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan hırsızlık çetesi, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde motosikletlere dadanan hırsızlık çetesi, vatandaşları adeta canından bezdirdi. Alınan tüm önlemlere rağmen durdurulamayan kişilerin motosiklet çaldığı anlar kameraya yansıdı.
İstanbul’un Beylikdüzü, Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere çeşitli ilçelerinde özellikle son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları vatandaşları adeta canından bezdirdi. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık zanlılarının metotları ise pes dedirtti. Değerleri 10 ila 25 bin lira arasında değişen motosikletler evlerin veya iş yerlerinin önünden saniyeler içinde çalınıyor. Vatandaşlar, özellikle son günlerde artan motosiklet hırsızlıklarının önüne geçilmesini istiyor.

Pes dedirten yöntem: “Sabunlu su”
Zanlılar, hızlı ve pratik olabilmek için motosikletle binaların önüne geliyor. Motosikletlerin zincirle bağlı olmasına, direksiyonlarının kilitli ve alarm takılı olmasına rağmen engel tanımayan kişiler, yanlarında getirdikleri demir kesiciyle kilitleri teker teker kırıp, sabunlu su gibi yöntemlerle de alarmlarını susturuyor. Kullandıkları, “kasklı kamufle” sayesinde yüzleri görünmeyen hırsızlık zanlılarının Beylikdüzü ve Esenyurt’ta motosikletleri çaldığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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