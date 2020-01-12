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  4. (Özel) Vatandaşların gözü önünde “pes” dedirten motosiklet hırsızlığı kamerada

(Özel) Vatandaşların gözü önünde “pes” dedirten motosiklet hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kağıthane’de motosikletli 2 kişi, vatandaşların gözü önünde 30 bin lira değerindeki motosikleti 30 saniye içerisinde çaldı.

Kağıthane’de motosikletli 2 kişi, vatandaşların gözü önünde 30 bin lira değerindeki motosikleti 30 saniye içerisinde çaldı. Pes dedirten o anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Yılmaz akşam saatlerinde 06 BA 8423 plakalı 30 bin lira değerindeki motosikletini park etti. Ardından motosikletinin başından ayrılan Yılmaz evine gitti. Akşamüstü motosikletle semtte dolaşan 2 hırsız, işlek cadde üzerinde otomobillerin arkasında bir motosiklet gördü. Vakit kaybetmeden motosiklete yanaşan hırsızlardan biri, etrafı kolaçan ettikten sonra gidon kilidini kırdığı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören Zafer Yılmaz, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde motosikletinin çalındığını görünce polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, hırsızları yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışma başlattı.

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