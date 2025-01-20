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  4. Özel ve İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi! CHP lideri açık açık ilan etti: Aday belirleme sürecini başlatacağız

Özel ve İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi! CHP lideri açık açık ilan etti: Aday belirleme sürecini başlatacağız

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.01.2025 15:07
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İkili duruma tepki gösterirken, Özel, "Biz adayı belirleme irademiz kesindir ve bu süreci başlatacağız ama aday bir kişinin, kurumun ağzından çıkacak sözle belirlenmeyecek. CHP'nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsun" dedi.

Özel ve İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi! CHP lideri açık açık ilan etti: Aday belirleme sürecini başlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kararıyla ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"CHP'nin, Türkiye'nin bütününde çalışacak olan bir gençlik başkanına 'İstanbul'dan ayrılma' diyorsun. Adaletle de uyuşmuyor. Bunlardan bahsederken ifadem çok net. Bu işi zorlayan akla defalarca 'Verdiğimiz mücadeleyle sizin evlatlarınızı da kurtaracağız' demiştim. Aynı ifadeleri şimdiki başsavcıya da o kadar net ifade ettim ama bunu bile ne yazık ki 'Her yol mübahtır' anlayışıyla bu işi bile kendini ispat etme için kullanmaya çalışıyor. Üzülerek gördüm.

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Bir avuç insanın aklını, kişiliğini, 86 milyon insanımızın vicdanına havale ediyorum. Başsavcı da cumhurbaşkanı gibi gece gündüz bizi düşünüyor. Bu ülkenin yüksek yargı mensuplarına, bu ülkenin namuslu savcılarına sesleniyorum böyle bir süreç olamaz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Tam burada, yargının siyasallaşması konusunda dünya rekoru kırdığını söyledim. Ekrem Başkanımız kürsüden 15 metre uzaklaştı, hakkında soruşturma açıldı. Özel yetkili savcılar gibi İstanbul'u karıştırmaktan, İmamoğlu'nu soruşturmaktan özel yetkili bir başsavcı ile karşı karşıyayız. Gerçekten şizofrenik davranışlar bunlar. Ekrem Başkan yanıma oturduğunda sözleri için 'İyi bir güvence oldu' dedim. Bu kadar yapıcı ve doğru yerden kurulmuş, 'Senin evladının da güvencesi biziz' demeyi nereye çekiyorlar. Okumayan da sanacak ki Akın Gürlek'in oğlu tehdit edilmiş.

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"2025 YILININ SEÇİM YILI OLACAĞINI SÖYLEDİK"

Biz bu süreci bize bir savaş ilanı olarak gördük. Bu şartlar altında 2025'in seçim yılı olacağını söyledik. Programımız yazılı biliyorsunuz o artık bir iktidar progamına evrilmektedir. 81 ilde sandık güvenliğini çalışıyoruz.

"EN UYGUN ŞEKİLDE ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ"

Biz adayı belirleme irademiz kesindir ve bu süreci başlatacağız ama aday bir kişinin, kurumun ağzından çıkacak sözle belirlenmeyecek. En katılımcı şekilde 2024 demokrasisine uygun şekilde adayımızı belirleyeceğiz. CHP'nin iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Onlar da iktidarı devretmeye hazır olsun.

"UZUN VE GÜÇLÜ BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

Normal bir olaya tepki verecek olursanız eylemlilik planı olabilir. Bize savaş ilan edildi, gördünüz savcı neler yapıyor. İktidarın devralınması bütün bir süreç. Olgunlaştıkça haberdar olacaksınız, yürüdükçe heyecanla takip edeceksiniz. Bundan sonra uzun ve güçlü bir sürecin içindeyiz"

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP soruşturma
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