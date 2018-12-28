Özel ve kamu okulları arasındaki iş birliği artacak

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün "Hami Projesi" ile özel ve kamu okulları arasında iş birliği artırılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel müdürlüklerine bağlı 28 bin 700'e yakın kurumun bulunduğunu söyledi.

Özel öğretim kurumları içerisinde en önemli payı ifade eden özel okulların sayısının 11 bin 600 olduğunu dile getiren Yıldız, bu oranın her yıl arttığını vurguladı.

Yıldız, geçen sene bin 700 özel öğretim kurumu açıldığını, bu yıl ise eğitim öğretime kazandırılan kurum sayısının 2 bin 400'a ulaştığını belirterek, her geçen gün özel öğretim kurumlarına ilginin özellikle okul bazında arttığını aktardı.

Özel okula giden öğrenci sayılarına değinen Yıldız, "Türkiye genelinde 100 öğrenciden 8-9'u özel okula gidiyor. Rakam 18 milyon öğrenciyi düşündüğümüzde öyle çok fazla değil. Şu anda Türkiye genelinde özel okula giden 1 milyon 350 bine yakın öğrencimiz var." dedi.

Yıldız, özel okul oranlarının bir dönem yüzde 3'lerde olduğunu, dershane dönüşüm sürecinden sonra bunun yüzde 8,6'ya ulaştığını belirtti.