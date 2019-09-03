(Özel) Vertigo zannettiğiniz rahatsızlığınız aslında migren olabilir

Son yıllarda görülme sıklığı giderek artan vertigo, birçok kişinin hayatını kabusa çeviriyor. Vertigonun en belirgin özelliği baş dönmesi, bulantı ve kusma. Ancak, her baş dönmesi vertigo olduğunuz anlamına gelmiyor. Vertigo zannettiğiniz rahatsızlığınız aslında migren olabilir.

Günümüzde başı dönen herkes vertigo olduğunu düşünüyor ama Prof. Dr. Aynur Özge, ‘ben vertigoyum’ diyen birçok insanın, baş dönmesinin eşlik ettiği vestibüler migren olabileceği uyarısında bulundu.

“Vertigonun en sık nedeni, iç kulaç ve denge yapılarına ait problem”

Nöroloji, Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aynur Özge, çoğu zaman karıştırılan vertigo ve vestibüler migren atakları hakkında bilgiler vererek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Özge, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, vertigonun, tıpta baş dönmesinin Latince karşılığı olduğunu ve birçok nedeni bulunduğunu söyledi. Hekimlerin, vertigonun hangi nedenden kaynaklandığını anlayıp ona göre tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Özge, “Genel olarak görülen baş dönmelerinin en sık nedeni, iç kulak ve denge yapılarına ait, bizim tıpta periferik dediğimiz yani beyinden kaynaklanmayan anlamında problemlerdir. Burada da en sık görülen konu, iç kulaktaki yarım daire kanallarının üzerinde var olan sıvıda, böbrek taşı gibi hayal edebileceğiniz kristaller oluşması ve bu kristallerin yarım daire kanallarında hareket etmesiyle ilgili bir sıra dışı hassasiyet duyulması. Bu da kişilerde baş dönmesi, denge bozukluğu, bulantı, kusma gibi şikayetlere sebep olur” dedi.

Baş dönmesinin iç kulaktaki problemden kaynaklanıp kaynaklanmadığını teşhis etmenin çok kolay olduğunu ifade eden Özge, “Hastalarımızı muayene esnasında bunun kulaktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını basit bir muayenede çoğunlukla algılarız. Bazen de denge siniri üzerinde virüslerle ilgili iltihaplanmalar olur. Onu da yine daha kapsamlı testlerle kulak-burun-boğaz uzmanları değerlendirirler ve karar verirler. Eğer böyle bir durum varsa da bir takım manevralarla, bir takım ilaçlarla bu durum en fazla 2-3 ay içerisinde tamamen yerli yerine oturur ve bu kişi konuyu kapatır.

Böbrek taşı gibi zaman zaman bu kristaller yine üretilebilir, yine kısa sürelerle bu sorun olabilir ve yine benzer şekilde tedavi edilebilir” diye konuştu.