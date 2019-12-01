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Yağmurda ekmek mücadelesi yürekleri yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 09:11 | Son Güncelleme

Sekiz aylıkken geçirdiği çocuk felci yüzünden ayaklarını kaybeden Mehmet Köse, tekerlekli sandalyesi ile 12 yıldır mendil satarak hayatını sürdürüyor. Yağmur, çamur dinlemeden ekmek mücadelesini sürdüren Köse’nin hayat hikayesi ise yürekleri yaktı.

Bahçelievler metrobüs durağının çıkışında 12 yıldır her sabah mendil satarak hayatını sürdüren Mehmet Köse’nin hayat hikayesi yürekleri yaktı. 8 aylıkken çocuk felci geçiren Köse, her sabah erkenden kalkıp mendil satıyor. Ekonomik nedenler yüzünden eşi ve ailesinden uzak kalan Köse kışın gelmesi ve yağışların başlamasından dolayı satışlarının iyi gitmediğini söylüyor.

"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR DİLENMEDİM"

Yıllardır mendil satarak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Mehmet Köse, “Ben 8 aylıkken çocuk felci geçirdim. O zamandan beri böyleyim, 54 yaşındayım. Yine de çok şükür hayata küsmedim. Hep mücadele ettim. 2 kızım var 1’i evli 1’i bekar 21 yıllık bir evliliğimiz vardı ekonomik sıkıntılardan dolayı ayrıldık. 12 senedir burada mendil satıyorum. Allah’a çok şükür dilenmedim. Hastanede yatıp kalkıyorum orada kalıyorum. 1 emekli maaşım var. Emekli maaşın yüzde 70’i kredi borçlarına gidiyor. Maaşımdan bana 500 TL kalıyor. Mecbur çalışmam lazımdı. Yağmur yağınca şemsiyenin altında satış yapıyorum. Pek satış olmuyor ama yine de bekliyorum belki satarım diye, şu an 80 bin lira borcum var. Yağmur yağınca satışlar azalıyor 3-5 tane satıyorum. Normal havada 2-3 paket bitirebiliyorum. Ben hayat mücadeleme her zaman devam ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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