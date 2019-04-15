(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

Bursa’da bir kâşif havadaki nemi emen absorbe toprak üretti. Sinan Özer, bu toprağın dünyada açlığa çare olacağını iddia ediyor.

Daha önceleri de kurşun geçirmez beton yapan Sinan Özer, düşük maliyetlerle ürettikleri toprağın absorbe özelliği olduğunu, toprağın su ve mineralleri sünger gibi emdiğini söyledi. Özer’e göre buluşu hidroskopik gözeneklere sahip, çorak arazilerde tarım yapılmasına imkan sağlıyor. Tarlanın tamamına bile uygulanmasına gerek yok. Yüzde 20 oranında absorbe toprak eklendiği takdirde rekolte iki misli artıyor. Ayrıca toprağa atılan atık veya gübrelerin kokusunu emerek toprakta hızlı bir şekilde parçaladığı için toprağın kütlesini artıyor.

Sinan Özer, toprakla çimentoyu karıştırarak bir tuğla çeşidi de yapılabileceğini dile getirerek ,bu tuğla çeşidinin radyasyonu emdiğini ve odalardaki ısı dengesini sağladığını söyledi.

Buluşu için patent başvurusunda bulunan kâşif Sinan Özer, “Ticari bir kaygım yok. Afrika’da insanlar açlıkta ölürken parayı düşünemem. Niyetim bu buluşumun dünyadaki açlık meselesine çare olması. Sosyal proje kapsamında insanlığın hizmetine sunmayı düşünüyorum” dedi.