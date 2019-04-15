HABER

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:34 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kâşif havadaki nemi emen absorbe toprak üretti.

Bursa’da bir kâşif havadaki nemi emen absorbe toprak üretti. Sinan Özer, bu toprağın dünyada açlığa çare olacağını iddia ediyor.
Daha önceleri de kurşun geçirmez beton yapan Sinan Özer, düşük maliyetlerle ürettikleri toprağın absorbe özelliği olduğunu, toprağın su ve mineralleri sünger gibi emdiğini söyledi. Özer’e göre buluşu hidroskopik gözeneklere sahip, çorak arazilerde tarım yapılmasına imkan sağlıyor. Tarlanın tamamına bile uygulanmasına gerek yok. Yüzde 20 oranında absorbe toprak eklendiği takdirde rekolte iki misli artıyor. Ayrıca toprağa atılan atık veya gübrelerin kokusunu emerek toprakta hızlı bir şekilde parçaladığı için toprağın kütlesini artıyor.
Sinan Özer, toprakla çimentoyu karıştırarak bir tuğla çeşidi de yapılabileceğini dile getirerek ,bu tuğla çeşidinin radyasyonu emdiğini ve odalardaki ısı dengesini sağladığını söyledi.
Buluşu için patent başvurusunda bulunan kâşif Sinan Özer, “Ticari bir kaygım yok. Afrika’da insanlar açlıkta ölürken parayı düşünemem. Niyetim bu buluşumun dünyadaki açlık meselesine çare olması. Sosyal proje kapsamında insanlığın hizmetine sunmayı düşünüyorum” dedi.

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı

(Özel) Yağmursuz ürün veren toprak yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

CHP'den Maltepe açıklaması

CHP'den Maltepe açıklaması

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.