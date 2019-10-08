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(Özel) Yağmurun etkisiyle yoldan çıkan kamyon kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

Haramidere-Avcılar bağlantı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direği ve ağacı devirdi.

Haramidere-Avcılar bağlantı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direği ve ağacı devirdi. Araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, saat 05:30 sıralarında Haramidere-Avcılar E-5 bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağmur etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden oto yedek parça taşıyan kamyon sürücüsü Gürel Çetiner, yokuş aşağı inerken yoldan çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direği ve ağacı devirip , beton duvara çarparak durabildi. Kaza sonrasında araçta sıkışan Çetiner’i kazayı gören bir vatandaş kurtardı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetiner’e ilk müdahaleyi yaparak Esenyurt Devlet Hastanesine götürdü. Kaldırımda ve araçta ağır hasar meydana gelirken, etrafa savrulan oto yedek parçalar yetkililer tarafından toplandı.
Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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