(ÖZEL) YAKAD’tan ücretli poşet uygulamasında yeni öneri

Ücretli poşet uygulamasına vatandaştan tepkiler gelirken, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) Başkanı Zafer Özbilici ise yeni bir öneri sundu. Poşetlerin üzerinde market reklamlarının yerine kayıp çocukların fotoğraflarının ve toplumsal uyarıcı mesajların basılabileceğini dile getiren Özbilici, “Çevreyi korurken toplumsal bir dayanışma sağlayabiliriz” dedi.

Son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri 2019 yılı itibariyle uygulamaya girmiş olan poşetlerin ücretli hale gelmesi. Vatandaştan uygulamaya dair olumlu ve olumsuz birçok tepki gelirken, Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) Başkanı Zafer Özbilici ise yeni bir öneri sundu. Uygulamaya gelen tepkilerin başında para verilen poşetlerin üzerinde marketlerin reklamlarının bulunması yer alıyor. Özbilici’nin önerisi ise market reklamlarının yerine başta kendi derneklerinin de üzerinde çalışmış olduğu kayıp çocuklar ile ilgili mesajların yer alması. Özbilici ayrıca kadına şiddet ve madde bağımlılığı ile ilgili konularda da uyarıcı mesajların yazılabileceğini belirtirken, “Çevreyi korurken toplumsal bir dayanışma sağlayabiliriz” dedi.

YAKAD Başkanı Zafer Özbilici, önerisini alışveriş yapan vatandaşlara danışarak konu ile ilgili neler düşündüklerini sordu. Özbilici’nin, “Çocukların kaybolmasını önleyici yazılar olsa veya kayıp çocukların resimleri olsa ya da uyuşturucu ile mücadele veya kadına şiddet ile ilgili uyarıcı yazılar olsa sizce nasıl olur?” sorusunu yönelttiği Sevim Çelik, ücretli poşet uygulamasından memnun olduğunu belirterek, “İyi olur bence. Şiddetler azalır, kayıplar bulunur. Daha faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Marketlerin reklamından rahatsız olmadığını söyleyen Ayhan Özgüç ise Özbilici’nin önerisi ile ilgili, "İyi olur tabii ki verdiğimiz para yerini bulur” şeklinde konuştu.

"Marketin reklamını yapmaktansa bence böyle bir uygulama olmasını daha da doğru buluyorum”

Bir başka vatandaş ise uygulamanın yerinde olduğunu ancak "Kayıp çocukların resimleri konulsa daha iyi olur. Boşuna marketin reklamını yapmış olmayız” ifadelerini kullanarak Özbilici’nin önerisini destekledi.

Yanına poşet almayı unuttuğu için mecburen poşetlere para verdiğini söyleyen Eda Kapılı, uygulamanın poşet kullanımını azaltması açısından oldukça iyi olduğunu dile getirdi. Kayıp çocukların ve diğer toplumsal mesajların poşetlerin üzerinde yer alması ile ilgili ise "Şu anda ben buna para verdim ama tabii ki marketin reklamını yapmaktansa bence böyle bir uygulama olmasını daha da doğru buluyorum” şeklinde konuşarak öneriyi destekledi. “Kimsenin reklamını taşımak istemiyorum”

Kayıp çocukların resimlerinin ve diğer uyarıcı mesaj içeren yazıların ücretli poşetler üzerinde bulunmasına dair esnafın da görüşü oldukça olumlu. Fırıncı olan Kenan Yüksekoğlu öneriyi değerlendirerek, “Çok iyi olur. Yani en azından yararlı olur. Kimsenin reklamını taşımak istemiyorum şahsen. Güzel bir fikir bence” şeklinde konuşarak kağıda sardığı ekmeği üzerinde kayıp çocukların resimlerinin bulunduğu örnek tasarımlı poşete koydu.

“Bu tarz şeyleri de böyle poşetlere vursak bence daha da güzel olur”

Masterchef yarışmasından Mehmet Sur da ücretli poşet uygulamasından memnun olduğunu dile getirirken, YAKAD Başkanı Özbilici’nin önerisinin çok yararlı olabileceğini vurguladı. Bu tarz toplumsal mesajların verilmesinin önemini vurgulayan Sur, “Çocuklara şiddete dur demeli. Kötü alışkanlıklara, uyuşturucuya vurulan bir darbe ile ilgili bir amblem vurulmalı. O kadar pırıl pırıl gençlerimiz var ki sokaklarda ziyan oluyorlar. Bu gençlerimizi her zaman bir spora, tiyatroya ve böyle güzel etkinliklere yönlendirsek daha güzel olur. Bu tarz şeyleri de böyle poşetlere vursak bence daha da güzel olur” şeklinde konuşarak öneriye destek oldu.

Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) Başkanı Zafer Özbilici, önerisinin detaylarını anlatırken, "Poşetler bugün artık marketlerde ücretle satılıyor. Çevreye duyarlıyız biz aslında toplum olarak ve çok da güzel bir çalışma. Çevremiz açısından çok olumlu buluyoruz fakat parayla aldığımız poşetlerin üzerinde logo görmek istemiyoruz diyor insanlar. Biz de öneriyoruz ve diyoruz ki o zaman market poşetlerinin üzerinde eğer ücret veriyorsak kayıp çocuklarla ilgili bilgilerin yer aldığı poşetler yapılabilir. Bununla ilgili bir kanun geliştirilebilir. Üzerinde uyarıcı yazılar olabilir. Çocuklarımızı kaybetmemiz için uymamız gereken kurallar sıralanabilir. Kayıp çocukların resimleri yer alabilir. Bu poşetler çok kıymetli artık elden ele gezecek. Biz eskiden bunu çöpe atıyorduk içine çöp doldurup. Şimdi bunu cebimizde taşıyoruz” dedi.