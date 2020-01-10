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  4. (Özel) Yakalanmamak için önce kamerayı çevirdi, sonra sadaka kutusunu çaldı

(Özel) Yakalanmamak için önce kamerayı çevirdi, sonra sadaka kutusunu çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da bir börek dükkanında bulunan sadaka kutusu çalındı.

Gaziosmanpaşa’da bir börek dükkanında bulunan sadaka kutusu çalındı. Yakalanmamak için güvenlik kamerasını çevirerek açısını değiştiren hırsızın sadaka kutusunu çaldığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir börek salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, börekçinin yoğun olduğu sabah saatlerinde içeriye giren adam, kasayı gören güvenlik kamerasının açısını değiştirdi. Kimseye fark ettirmeden kamerayı çeviren adam etrafı kolaçan etmeye başladı. Dükkan çalışanının ne istediğini sorduğu adam ‘Arkadaşımı bekliyorum’ diye cevap verdi. Dükkandaki herkesin boşluğunu kollayan adam tezgahta bulunan sadaka kutusunu alarak ceketinin içine soktu. Kendisini gören kimsenin olmadığını anlayan hırsız, şüphe çekmemek için tekrar sandalyeye oturdu. İnsanların hayır için verdikleri paraları çaldıktan sonra ise dükkandan çıkıp gitti.
Kameranın yönünü değiştirdi
Kapının girişindeki kameranın açısının değiştiğini fark eden dükkan çalışanları, güvenlik kamera görüntülerini izledi. Bir şahsın kamerayla oynadığını gören dükkan sahibi Vural Erdan, aynı adamın sadaka kutusunu çaldığını da fark etti. Çalışanların ve müşterilerin içinde insanların hayır için verdiği sadaka paralarını çalan hırsız, ardından dükkandan çıkarak gözden kayboldu.

“Boş zamanımızı beklemiş, o sıra çalmış kutuyu”
Olayın yaşandığı esnada tezgahta börek kestiğini söyleyen Ömer Yıldırım, “Ben tezgahta çalışıyordum. Yanımda bir eleman vardı. O çay yapmaya gidince ben tek kaldım. O adam da o sırada çalmış sadaka kutusunu. Saat biraz geçtikten sonra baktık kameranın açısı değişmiş. Sonra baktık ki sadaka kutusu da yoktu yerinde. Ben o adama 2-3 defa ‘Ne alırısınız’ diye sordum. O ‘Bir arkadaşı bekliyorum’ dedi. Bizim de boş zamanımızı beklemiş. O sıra çalmış kutuyu” dedi.
Çalınan sadaka kutusunun yerine yenisini koyan börek salonunun sahibi Vural Erdan, toplanan sadakaların ihtiyaç sahiplerine verildiğini ifade etti.
Hırsızın kameranın yönünü değiştirdiği o anlar kamerada
Hırsızın, yakalanmamak için börek dükkanında güvenlik kamerasının yönünün değiştirerek sadaka kutusunu çaldığı o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, Hırsızın börek salonuna girdiği ve kameranın yönünü değiştirerek sadaka kutusunu aldıktan sonra beklediği görülüyor.

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