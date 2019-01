(Özel) Yakın köylüleri tarafından dolandırıldılar

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı 7 köyden kurbanlık tosun alan şahıs kayıplara karıştı. Bunun üzerine dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar Bursa’nın İnegöl ilçesine gelip, olayın çözüme kavuşmasını bekliyor.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’de ikamet eden M.Y. isimli şahıs Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı 7 köyden 2 milyon lira değerinde 250 tosun aldı. Şahıslara para ödemeyen M.Y., senet verdi. Senetlerin günü gelince karşılıksız çıktığını gören köylüler M.Y.’nin peşine düştü. M.Y.’ye ulaşamayan 15 kişi İnegöl’e geldi.

Dolandırıldıklarını iddia eden şahıslarda biri Dağıstan Can, "2018 yılında M.Y.’ye hayvan verdim. Benim kefilliğim var. Şuanda bizleri dolandırıyor. Mülkiyetinin üzerinde ihtiyati tedbir kararı alınmış eşinden dolayı. Eşiyle birlikte bir anlaşma yapmış. Hayvanları çiftliğinde T.D. isimli bir şahsa kiralamış. Hayvanlar şuanda T.D.’nin üzerine görülüyor. Ortada cinayet çıkacak, 7 köy neredeyse bir birine girecek. Şahıs hiç bir türlü anlaşmaya gelmiyor. Gittiğimiz tüm kapılar yüzümüze kapanıyor. Büyükleri devreye koymaya çalıştık ancak buda fayda etmedi. Devletimiz artık bu olaya el atsın" dedi.

Bir başka mağdur Ömer Can ise, "Sabah savcılığa gittik. Savcılık olay olursa olay yerine ancak gelebileceklerini söyledi. Bu hukuki bir mesele al ver olayı Erzurum’da gerçekleştiği için kendilerinin müdahale yapamayacağını belirttiler. Bizler büyüklerimiz getirdik. Bizi dolandıran şahıs bizim yakın köylümüzdür. Sabah oturduğu eve gittik, yoklardı. Peşine polise ve jandarma bizleri ihbar ederek evime baskın yaptı ihbarın bulunmuş. Bizim tek amacımız hakkımızı almak başka bir derdimiz yok. Günlerdir perişan durumdayız" diye konuştu.

Ekrem Can ise, "Hayvanlarımızı tanıyoruz. Bizim hayvanlarımızı dolaylı bir şekilde bu adam başkasının üzerine yapmış. Kars ilinin plakası hayvanlarının kulaklarına çakmış. Mal bizim malımız malımız ver diyoruz gelmiyor. Cebimizde paramız kalmadı. Buradaki 15 insan hepsi mağdur. Devlet büyüklerimiz bu işe el atsın yoksa 7 köy arasında cinayet çıkacak. Bu adam 250 tosunumuzu alarak bizleri dolandırdı" şeklinde konuştu.

Kendi hayvanlarının olduğunu iddia ettikleri çiftlik önünde basın açıklaması yaparak mağdurlar olduklarını ifade eden şahıslar olay yerinden ayrılacakları sırada İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geldi. Çiftliğe baskın yapıldığı ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, dolandırıldıkları iddia eden şahıslar görüştü. Konunun çiftlik baskı olmadığı anlaşılması üzerine ekipler şahıslara kanuni yollarla bu işin çözülmesi gerektiğini belirttiler. Mağdur olan şahıslar olay yerinden daha sonra sessiz bir şekilde ayrıldı.