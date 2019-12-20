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(ÖZEL) Yalnız kalan Srebrenitsa annelerinin yaraları sarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

Srebrenitsa Katliamı’nda evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve daha sonra topraklarına geri dönerek yalnız başına hayat mücadelesi veren Srebrenitsa anneleri için huzurevi inşa ediliyor.

Srebrenitsa Katliamı’nda evlerinden ayrılmak zorunda kalan ve daha sonra topraklarına geri dönerek yalnız başına hayat mücadelesi veren Srebrenitsa anneleri için huzurevi inşa ediliyor. Türkiye’den Yunus Emre Enstitüsü ise Boşnak ailelere Türkçe eğitimi veriyor.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük katliam olarak nitelendirilen Srebrenitsa Katliamı’nın yaşandığı Srebrenitsa’da 24 yıl önce yaşanan acılar bugün de tazeliğini koruyor. Katliamda eşini, oğullarını veya yakınlarını kaybedenler hayata tutunmaya çalışırken bölgede bulunan sivil toplum kuruluşu MFS Emmaus hem Srebrenitsa Katliamı’nda yakınlarını kaybeden annelerin hem de çeşitli nedenlerle eğitimde zorluk yaşayan çocukların yardımına koşuyor. Srebrenitsa’da savaşın son bulmasının ardından açılan MFS Emmaus, buradaki ailelerin hayat kalitesini arttırma hedefiyle 20 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.
Kanlı savaşın ardından MFS Emmaus’un bulunduğu bölge Fransızlar tarafından inşa edilerek mülteci kampına dönüştürüldü. Yıllar içerisinde mültecilerin bölgeden ayrılmasıyla bir kez daha boş kalan alan, Fransızlar tarafından yardım faaliyetleri gerçekleştirilmesiyle koşulu ile Boşnaklara bırakıldı. 1994 yılında sağlık alanında hizmet vermeye başlayan Emmaus, kısa süre içerisinde hizmet verdiği alanları genişleterek farklı yaş ve ihtiyaç gruplarından insanlara yardımcı oluyor.

Srebrenitsa anneleri unutulmadı
Srebrenitsa anneleri katliamın en büyük kanıtı olan kurşun izleri ile dolu evlerde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. MFS Emmaus da o anneler için bölgede yeni bir yerleşke kuruyor. Katliamla evlerinden ayrılan ve yıllar sonra ellerinde bir poşetle tek başlarına terk etmek zorunda kaldığı topraklara geri dönen anneler için yerleşke içerisinde 2 buçuk milyon euro değerinde bir de sağlık ocağı inşa ediliyor. Sağlık ocağı tamamlandığında sağlık problemi yaşayan onlarca anneye hizmet verecek. Yerleşke içerisinde tüm ailesini kaybedenler de unutulmadı. Srebrenitsa anneleri için huzurevi inşa ediliyor. Modern tasarımlı bu huzurevinde çok yönlü hizmet verilecek.

Yunus Emre Enstitüsü’nden MFS Emmaus’a Türkçe desteği
Eğitimde çeşitli zorluklarla karşılaşan Boşnak öğrencilere en büyük destek MFS Emmaus’tan geliyor. Okulları evlerine uzak olan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle okula ulaşımda sorun yaşayan öğrenciler MFS Emmaus bünyesinde yapılan yurtlarda kalabiliyor. Hafta içi yurtlarda kalan öğrenciler hafta sonları evlerine gidebiliyor.
Devletten herhangi bir ödenek almayan ve bağışlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan MFS Emmaus en büyük destekçisi Türkiye yardım kuruluşları. Öğrencileri yalnız bırakmayan Yunus Emre Enstitüsü, öğrencilere Türkçe desteği veriyor. Yunus Emre Enstitüsünün kültür merkezlerine gelemeyen ancak Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler, enstitü tarafından gönderilen okutmanlar sayesinde Türkçe öğreniyor. Yunus Emre Enstitüsü Türkçe eğitimleri kapsamında hem çocuklara hem de büyüklere Türkçe film gösterimi gerçekleştiriyor. Her yıl 23 kentte gerçekleştirilen festival kapsamında farklı filmlerin gösterimi yapılıyor. Bu yıl da Srebrenitsa’daki çocuklara yönelik film gösterimi kapsamında “Rafadan Tayfa” adlı Türkçe çizgi filmini izleyen çocuklar hem Türkçelerini geliştiriyor hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor.

“Türk devletinden yardım bekliyoruz”
MFS Emmaus Proje Asistanı Alen Hodzic de, MFS Emmaus’un Srebtenitsa annelerini unutmadığını ifade ederek, Srebrenitsa bölgesinde 2009 yılından bu yana çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. En büyük projelerinin yatılı okul olduğunu kaydeden Hodzic, çocukların evlerinin uzak olması ve yolların kışın kar nedeniyle ulaşıma kapanması sonucu çocukların yurtlarda kalarak eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Sivil toplum kuruluşu olan MFS Emmaus’un yardımlarla ayakta kaydeden Hodzic, “Türk halkından ve Türk devletinden yardım bekliyoruz. Bizim onlar kardeşlerimiz. Boşnaklar güçlü olmadığı için bize yardım edemezler. Türk derneklerinden yardım bulmaya çalışıyoruz” dedi.
“Tek kalan aileleri ziyaret edip psikolojik destek vermeye çalışıyoruz” diyen Hodzic, “Tek başlarına kalan anneleri ziyaret ediyoruz. Onların en büyük hayali Türkiye’yi görmek istiyoruz. Seneye İstanbul’a getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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