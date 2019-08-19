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(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Bursa’da tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi bir anda alev aldı.

Bursa’da tekstil fabrikasının bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi bir anda alev aldı. O anda kulübenin dışında olan güvenlik görevlisi, içeride bulunan köpeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı.
Olay, Nilüfer’e bağlı Minareliçavuş Mahallesi’nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Görevlinin kulübede olmadığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kulübede yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübeye koşan görevli, içeride bulunan ve fabrikayı koruyan köpeği can havliyle sırtlayıp dışarı çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve UEDAŞ ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken kulübe tamamen küle döndü. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırırken güvenlik görevlisinin ve köpeğin yara almadığı öğrenildi.

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı

(Özel) Yanan kulübeden köpeği kurtarmak için canını hiçe saydı
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