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  4. (Özel) Yangın çıkınca kısıtlamayı unutup sokağa döküldüler

(Özel) Yangın çıkınca kısıtlamayı unutup sokağa döküldüler

20.12.2020 14:52 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de bir binanın deposunda yangın çıktı.

Kağıthane’de bir binanın deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, meraklı mahallelinin kısıtlamaya rağmen sokağa dökülmesi dikkat çekti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan yedi katlı bir binanın ayakkabı deposu olarak kullanılan dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden bina sakinleri itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler çok kısa sürede olay yerine gelerek yanan daireye müdahale etti. İtfaiye erlerinin çalışmaları neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangına binanın üst katlarında yaşayan bir kişinin elinden düşürdüğü sigara izmaritinin neden olduğu ortaya çıktı. Dairede bulunan ayakkabılar ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi.

“Herkes sokağa döküldü, bu doğru bir şey değil”
Öte yandan, yangın paniğinin yaşandığı sokaktaki vatandaşların büyük bir kısmının kısıtlamaya rağmen sokağa döküldüğü, sosyal mesafe kurallarını yok saydığı ve bazılarının maske dahi takmadığı görüldü. Yangının çıktığı binada yaşayan Hüsnü Altuntaş isimli vatandaş ise, “Dışarıya alışverişe gittim, hanım binada yangın çıktığını söyleyince geri döndüm. Sanırım biri ayakkabılara izmarit atmış. Kısıtlamada yakın mesafelerdeki marketlere gidebiliyoruz. Ben de bu yüzden dışarıya çıktım. İnsanların bu şekilde dışarıya dökülmesi doğru bir şey değil. Gördüğünüz gibi mesafeye dikkat etmiyorlar maske takmayanlar hatta sigara içenler bile var. Bu şekilde kime ne söylesek boş” dedi.

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