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  4. (Özel) Yangında eşyaları yanan yaşlı kadın: "Tek yaşıyorum, çok korktum"

(Özel) Yangında eşyaları yanan yaşlı kadın: "Tek yaşıyorum, çok korktum"

28.02.2021 12:25 | Son Güncelleme:
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Şişli’de yaşlı bir kadının yaşadığı gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şişli’de yaşlı bir kadının yaşadığı gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, yaşlı kadının evindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde tek başına yaşayan kadın, “Tek yaşıyorum. Alev alev yandı, çok korktum” dedikten sonra zor durumda olduğunu ifade etti.
Yangın, dün öğle saatlerinde Şişli Yayla Mahallesi Gökçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan tek katlı bir gecekondudan dumanlar yükselmeye başladı. Gecekondudan çıkan dumanları gören mahalleli durumu vakit kaybetmeden itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Dar sokaklar ve hatalı parklar itfaiyeye zor anlar yaşattı
Yangın ihbarını alır almaz olay yerine hareket eden itfaiye araçları zamanla yarışmalarının yanı sıra bir de dar sokaklar ve ara sokaklarda hatalı park edilmiş araçların engeline takıldı. Dar sokaklardan ve yol kenarındaki araçların yanından zorlukla geçerek yangının çıktığı yere varan ekipler, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak içerideki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

“Alev alev yandı, çok korktum”
Yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Selver Çelik, maddi durumunun çok iyi olmadığını söyleyerek, “Aklım çok başımda değil şu an. Evde otururken banyodan çıktı. Şofbeni açtım, şofbenin üstünden açtım. 10-20 dakika sonra önce ses geldi, sonra alev alev yanmaya başladı. Korktum tabii, bir şekilde sağa sola tutunarak kendimi dışarı attım. Tansiyonum var, şekerim var, romatizmam var. Tek yaşıyorum, böyle olması gerekti. Herkes kendi evinde, ocağında. İhtiyaçlarım oluyor, olmaz olur mu. İhtiyaçlar biter mi hiç. Olsa da gidemiyorum bir yere. Komşular da yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

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