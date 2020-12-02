(Özel) Yangında kapıları balyozla kırıp insan aradılar

Bursa’da tartıştığı annesinin eşyalarını evinin balkonunda ateşe verdikten sonra kapıları kilitleyip kaçan genç, mahalleliyi sokağa döktü. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiği sırada "Hastam var" diyerek otomobiline binip kaçan şüpheli, aynı otomobil ile bir süre sonra evin önüne gelince gözaltına alındı. Polis ve itfaiye ekipleri yangın esnasında annenin evde kilitli olma ihtimaline karşı kapıları balyozla kırdı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi 3. Baş Sokaktaki Adem Çalışan Apartmanının en üst katında yaşandı. İddiaya göre en üst kattaki dairenin sahibi Nafiye B. eşi vefat ettikten sonra oğlu E.B. ile anlaşamayınca bir süreliğine İstanbul’daki yakınlarının yanına gitti. Annesinin yanında yaşamasını istemeyen E.B. annesine ait kıyafetleri evin balkonunda ateşe verip evi terk etti. Evden çıkarken kapıları kilitleyen E.B. apartmandan çıktığı sırada itfaiye ekipleriyle karşılaşınca "acil hastam var" bahanesiyle otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. İtfaiye ekipleri ise dar sokaklar sebebiyle güçlükle girdiği mahalledeki yangına 40 metrelik merdivenli araçla müdahale etti.

Polis kapıları balyoz ile kırıp içeriye girdi

Olay yerine gelen polis ekipleri balkonundan yoğun dumanların çıktığı en üst kattaki daireye evde insan olabileceği şüphesiyle çelik kapısını balyoz ile kırarak girdi. Evin diğer oda kapılarının da kilitli olması üzerine polis bu kapıları da kırarak evde insan aradı. Balkona merdivenle çıkan itfaiye ekipleri yanan kıyafetleri söndürdü.

Bu sırada polis ekipleri evde asılı olan bir fotoğraftan şüpheli E.B.’yi tespit etti. Şüpheli E.B. olay yerini terk ettiği otomobil ile yarım saat sonra evinin bulunduğu sokağa geri gelince kendisini teşhis eden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde annesi ile beraber aynı evde kalmak istemediği için eşyaları yaktığını belirten E.K. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

