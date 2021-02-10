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  4. (ÖZEL) Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı

(ÖZEL) Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı

10.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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(ÖZEL) Yangında mahsur kalan aileyi şantiyedeki vinç kurtardı

Başkent’te çıkan yangında, itfaiye ekipleri beklenirken balkona sığınan aile şantiyede çalışan vinç aracılığı ile güvenli bölgeye indirilirdi.Olay Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşandı.

Başkent’te çıkan yangında, itfaiye ekipleri beklenirken balkona sığınan aile şantiyede çalışan vinç aracılığı ile güvenli bölgeye indirilirdi.
Olay Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ulubey Mahallesinde bulunan bir binada yangın çıktı. Bu sırada evde bulunan aile, yakında bulunan Altındağ Belediyesi Sporcu Fabrikası şantiyesinde çalışan ekiplere ait vinç ile güvenli bölgeye indirildi. Vinçin aileyi kurtarma anı vatandaşların kamerasına yansırken, balkona sığınan aile kurtarıldığı esnada itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

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