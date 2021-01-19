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(Özel) Yangında mahsur kalan anne ve bebeği itfaiye ekipleri kurtardı

19.01.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan’da bir dairenin mutfak kısmında başlayan yangın bütün evi sardı.

Eyüpsultan’da bir dairenin mutfak kısmında başlayan yangın bütün evi sardı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan anne ve bebeğini kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Yangın, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binadaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, anne ve bebeğinin evde mahsur kaldığını da öğrenince itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdiven aracının yardımıyla anne ve bebeğini kurtardı. Kurtarma anları ise kameralara yansıdı.
Daha sonra müdahaleye devam eden ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verilmesinin ardından taburcu edildi. Polis, soğutma çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili çalışma başlattı.

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