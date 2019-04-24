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(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 09:14 | Son Güncelleme

Silivri’nin Seymen köyünde yaşayan bir vatandaş kapısına yaralı halde gelen köpeği hayatta tutabilmek için amansız bir mücadele verdi.

(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti

Silivri’nin Seymen köyünde yaşayan bir vatandaş kapısına yaralı halde gelen köpeği hayatta tutabilmek için amansız bir mücadele verdi. Sağlık ekiplerinin gelmesini beklediği sırada köpeğin yarasına 45 dakika tampon yapan vatandaş insanlık ölmemiş dedirtti.
Olay, Silivri’nin merkeze 35 dakika ulaşım mesafesinde bulunan orman köylerinden Seymen’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Seymen köyünün dışında ıssız alanda tek başına yaşayan Kadir Çetin’in kapısına yaralı halde bir köpek geldi. Durumu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ekiplerine bildiren Çetin bir taraftan da yaralı köpeği yaşatmak için amansız bir mücadele verdi. Çetin ekiplerin gelmesini beklediği sırada köpeğin kanayan yaralarına 45 dakika boyunca tampon yaptı.

Yaralı köpeğe kendi elbiseleriyle tampon yaptı
Dernek yetkilileri ise durumu en yakın sağlık birimi olan Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. HAYKURDER ekipleri ile Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hemen harekete geçti. Olay yerine ulaşıldığında Çetin’in ağır yaralı köpeğin boynundaki derin kesiye elbiselerini bastırarak tampon yaptığı görüldü.

Tedavisi devam eden köpeğin durumu ciddi
Bu hayat kurtaran müdahale sayesinde talihsiz köpek hayatta kalmayı başarabilmişti. Köpeği bulunduğu yerden alan ekipler Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Nöbetçi Veteriner Hekim Kerem Kaya tarafından müdahale edilen köpeğin saldırıya maruz kaldığı ve boynunda ve vücudunda travmaya bağlı çok sayıda yara bulunduğunu tespit edildi. Kanamaları durdurulan köpeğin kesiklerine dikiş atıldı. Durumu ciddi olan yaralı köpeğin tedavisine devam ediliyor.

"Kapıma geldi, düştü kaldı"
Köpeğin yaralı olarak kapısına geldiğini belirten Kadir Çetin, "Ben evdeydim. Köpek kapıya geldi. Uzaktan normal görünüyordu. Kapıya gelince düştü kaldı. Baktım her yeri kan içindeydi. HAYKURDER’i arayıp haber verdim. Ekipler geldi. İnşallah kurtulur. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.

"O bölgedeki ilk vaka değil"
Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda hayvan hakkı ihlalleri yaşandığına dikkat çeken HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, "Maalesef aynı bölgeden geçtiğimiz yıl demir sopayla dövülerek öldürülen bir köpek aldık. Yakınında bulunan bir köyden geçtiğimiz haftalarda trafik kazası ihbarlı olarak aldığımız başka bir köpeğin vücudunda çok sayıda saçma ve kurşun çıkmıştı, beli kırıktı, kurtarılamadı. Yine yakın bir başka köyden tüfekle vurulan başka bir köpek aldık. Bu bölge hak ihlallerinin yoğun yaşandığı bir bölge. Bir kısım vatandaşımız çok duyarlı, onlar sayesinde bu bölgede mücadeleyi aktif olarak yürütebiliyoruz. Ancak en önemli desteği bölgedeki köy ve mahalle muhtarlarından bekliyoruz. Bu anlamda yerel idareye, kolluğa, muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu köpeğimizin başka bir hayvanın saldırısına mı, bir insanın saldırısına mı yoksa birilerinin köpek dövüştürme gibi insanlık dışı zevklerine mi maruz kaldığını bilmiyoruz ancak vücudu paramparça. Canını zor kurtarmış belli ki. Kadir amcamız sağolsun bize ulaştı. Olay yerine geldiğimizde elleri kan içinde tampon yapıyordu köpeğin kanamalı yaralarına. O eller mübarektir işte. İnsanın eli kana bulansın hiç dert değil, yeter ki vicdanı kana bulanmasın. Kadir amcamızın ellerinden öperiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan, Çetin’in köpeği kurtarmak için verdiği mücadele sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. Kanlı elleriyle objektife yansıyan Çetin’in insanlık ölmemiş dedirten mücadelesi sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yaşama umudumuzu sağlam tutan eller dert görmesin" sözleriyle yorumlandı.

(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti

(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti

(ÖZEL) Yaralı halde kapısına gelen köpeği kurtarmak için 45 dakika mücadele etti

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