HABER

(Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Pendik’te yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Pendik’te yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Vatandaşlar yerde baygınlık geçiren kadının üşümemesi için üzerine battaniye örterek ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Pendik Kavakpınar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Pınar Temel işe gitmek üzere kaldırımda yürüyordu. Temel, yolun karşısına geçmek istediği sırada seyir halinde olan otomobil kendisine çarptı. Otomobilin çarptığı genç kadın yerde yatarken, çevredekiler ve araç sürücüsü kadının yardımına koştu. Vatandaşlar, yerde yatan kadının üşümemesi için üzerine battaniye örterek ambulansın gelmesini beklediler. Sağlık ekipleri, hafif yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Yaralı kadın daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdiEşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi
(Özel) Çamlıca Kulesi’nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor(Özel) Çamlıca Kulesi’nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!

Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suruç belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Kadıköy'de eşinin park etmesini beğenmeyen adam lüks cipi devirdi

Eşinin park etmesini beğenmedi, sonrası şaşkına çevirdi

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı

Birçok ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 6’ya çıktı

Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

Kadıköy de 5 katlı binada korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.