HABER

(Özel) Yargıtay son noktayı koydu; hangi kamera görüntüsü özel hayatın gizliliğini ihlal eder

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Hırsızlık ve türlü olumsuzluklara karşı evine taktırdığı güvenlik kameraları, dünürünün evini görünce mahkemelik olan vatandaşa müjdeli haber Yargıtay’dan geldi.

Hırsızlık ve türlü olumsuzluklara karşı evine taktırdığı güvenlik kameraları, dünürünün evini görünce mahkemelik olan vatandaşa müjdeli haber Yargıtay’dan geldi. Yaklaşık 8 sene süren davada son noktayı koyan Yüksek Mahkeme, net görüntü elde edilemeyen kameraların, özel hayatının gizliliğini ihlale yol açacak görüntü ya da sesi kaydetmediğine dikkat çekti.
Çevrede yaşanılan hırsızlık olaylarından etkilenen bir kişi, 2011 yılında evine güvenlik kamerası taktırdı. Kameralardan rahatsız olan dünür ise, soluğu mahkemede aldı. Aralarını güvenlik kamerasının açan dünürleri barıştırmak için komşularının gayreti yeterli olmayınca olay mahkemeye taşındı. Dünürünün taktırdığı kameraların görüş açısına evinin de girdiğini belirten komşu dünür,Asliye Ceza Mahkemesi’ne ifade verdi. ’Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açılmasına rağmen kameraları kaldırılmadı.
Dünürünün, evine gelenleri ve bahçesinde dolaşanları izlemeye devam ettiğini öne süren davacı dünür; kameraların kaldırılmasını talep etti. Kameraların görüş açısının netleşmesi için mahkeme bilirkişi tayin etti. Kovuşturma evresinde yapılan keşfe dayalı olarak hazırlanan bilirkişi raporuna ve bilirkişi raporuna ekli fotoğraflara göre; sekiz adet kameradan üçünün çekim açısının katılanın evinin önü ile merdivenini, bahçe kapısı girişini ve bahçesinde bulunan hayvan barınağını görecek şekilde ayarlandığı tespit edildi.
Mahkeme, her üç kameranın bulunduğu yer ile davacının evi arasında yaklaşık 40 metre mesafe olduğuna dikkat çekti. Kararda, "10 metreye kadar teşhise yarar görüntü kalitesi olan bu kameralarla davacının evinden çıkan ya da bahçesinde bulunan şahısların şekil olarak fark edilmekle beraber cinsiyetinin ve kim olduklarının ilk bakışta belirlenemeyecek olması ortadadır. Kameraların kurulduğu tarihten itibaren görüntü açılarının değiştirilmemiş olması, yurt dışında yaşayan sanığın, şikayete konu kameraları güvenlik amacıyla taktırdığına yönelik savunması karşısında, davacının aynı iddiaları ile ilgili daha önce görülen ve sanığın beraati ile sonuçlanan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kesinleşmiş ilamını içeren dava dosyası da dikkate alınmalıdır. Sanığın, sekiz adet kameradan üçünün yönünü katılanın özel yaşam alanına müdahale edecek şekilde ayarladığına ve katılanı sürekli gözetimi altına alarak onun özel hayatının gizliliğini ihlale yol açacak görüntüsünü veya sesini kaydetme kastıyla hareket ettiğine dair, mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından, yerel mahkemece sanığın beraatine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Kararın onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralıTEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Yemek siparişiyle gaspYemek siparişiyle gasp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.