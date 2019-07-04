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(Özel) Yarım asırlık demirci Nuh Mehmet usta tek başına çekiç sallıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

Kayseri’de 55 yıldır demircilik mesleğini yapan 73 yaşındaki Nuh Mehmet Biçer, yaşına rağmen mesleğin tüm zorluklarına göğüs gererek demir dövmeye devam ediyor.Kayseri Eski Sanayi’de bir demirci dükkanında çalışan 73 yaşındaki Nuh Mehmet Biçer, 55 yıldır demircilik yapıyor.

(Özel) Yarım asırlık demirci Nuh Mehmet usta tek başına çekiç sallıyor

Kayseri’de 55 yıldır demircilik mesleğini yapan 73 yaşındaki Nuh Mehmet Biçer, yaşına rağmen mesleğin tüm zorluklarına göğüs gererek demir dövmeye devam ediyor.
Kayseri Eski Sanayi’de bir demirci dükkanında çalışan 73 yaşındaki Nuh Mehmet Biçer, 55 yıldır demircilik yapıyor. Yaşına rağmen bu mesleğe devam ettiğini söyleyen Biçer, “Evde boş oturmaktansa burada çalışmayı daha çok seviyorum” dedi.
Mesleğe okulunu bitirdikten sonra çırak olarak başladığını ve 55 senedir devam ettiğini söyleyen Biçer, “Bu mesleğe başlama sebebim okulumu bitirdikten sonra çırak olarak girmemle birlikte başladı. Daha sonrasında dükkan açtım, halı tarağı yaptım, kapı kilidi yaptım. Şuanda 55 senedir yani yarım asırdır demircilik yapıyorum. Kazma ağızı, kürek, balta ağzı, çatı kancası gibi şeyler yapıyorum. 73 yaşındayım, bu sanayideki en yaşlı çalışan benim, benden yaşlısı yok” dedi.
Demircilik mesleğine ilgi azaldığı için çırak bulamadıklarını belirten Biçer, “Burada yetiştirdiğim 3-4 tane eleman hala bu mesleği yapmaya devam ediyor fakat artık bu mesleğe ilgi azaldığı için çırak bulamıyoruz" diye konuştu.
Sıcak olduğu için ocağın başında çalışmanın da zor olduğunun altını çizen Biçer, "Tek başıma çalıştığım için bütün işi ben yapıyorum, bu nedenle yorucu oluyor. Teknolojinin gelişmesiyle bize de bazı yararları oldu. Şuan şahmerdan ile büyük işleri hallediyoruz, eskiden böyle bir imkanımız yoktu. Günde yaklaşık 300-350 civarında demir dövüyorum, çok şükür ekmek paramız çıkıyor. Burada yaptığım şeyleri toptancılara, hırdavatçılara, inşaatlara satıyorum” ifadelerini kullandı.
Çocuklarının bu mesleği artık bırakmasını istemelerine rağmen devam ettiğini belirten Biçer, “Çocuklarım bana artık bu mesleği bırak yeter diyorlar ama ben bırakmak istemiyorum. Evde oturup ne yapacağım parkta veya kıraathanelerde boş oturmayı sevmiyorum. Buraya gelip giderek yavaş yavaş çalışmaya devam ediyorum. Burada çalışarak 4 tane çocuk büyüttüm ve meslek sahibi ettim. Oğullarımdan bir tanesi de soğuk demircilik yapıyor” diye konuştu.

(Özel) Yarım asırlık demirci Nuh Mehmet usta tek başına çekiç sallıyor

(Özel) Yarım asırlık demirci Nuh Mehmet usta tek başına çekiç sallıyor

(Özel) Yarım asırlık demirci Nuh Mehmet usta tek başına çekiç sallıyor

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