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  4. (ÖZEL) Yarış dronu ile Türkiye’yi tanıttı

(ÖZEL) Yarış dronu ile Türkiye’yi tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:00 | Son Güncelleme

Türkiye’nin doğal güzelliklerini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde FPV dronu ile görüntüleyen Burak Altıparmak çektiği görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Türkiye’nin doğal güzelliklerini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde FPV dronu ile görüntüleyen Burak Altıparmak çektiği görüntülerle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Trabzon’un yemyeşil ormanlarından, beyaza bürünmüş Ilgaz Dağlarının manzarası havadan çekilen masalsı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Özel yapım FPV dronu ile Türkiye’nin doğal güzelliklerini tanıtmak için havadan çeken Burak Altıparmak 1 yıl boyunca çektiği görüntüleri video klip yapıp sosyal medyada yayınladı. Klipte İstanbul’da bulunan Ayasofya Caminden, Trabzon Uzungöl’de bulunan ormanlara, Araklı’da bulunan Asmasu Şelalesinden, Beyaza Bürünen Ilgaz Dağlarına, Kapadokya’da bulunan peri bacalarından, Afyonda bulunan Karahisarlı Kalesine kadar bir çok farklı yeri havadan görüntüledi. Beyaza bürünen Ilgaz Dağlarındaki ağaçların arasından hızla giden drone kamerasına yansıyan kareler masalsı görüntüler oluşturdu. Araklı’da bulunan Asmasu Şelalesinde ise doğanın eşsiz güzelliği görüntülere yansıdı. Şile deniz seviyesine çok yakın bir şekilde havadan görüntülenen gün batımı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.
FPV (First-person view) tarzındaki dronlar tamamen manuel kullanıldığı için normal dronlardan daha zor bir şekilde kumanda ediliyor. Uçuş için bütün kumanda tamamen pilotta oluyor.

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