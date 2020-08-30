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(Özel) Yasağa rağmen asker uğurlamasında yolu kapatarak drift attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Ümraniye’de otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Ümraniye’de otomobillerle asker uğurlaması yapan bir grup genç, konvoy halinde gittikten bir süre sonra cadde üzerinde yolu trafiğe keserek dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. O anlar cep telefonuyla böyle görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye’de Alemdağ Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basan sürücüler, konvoy halinde semtte bir süre tur attı.

Yolu kapattılar drift attılar
Grup ardından Alemdağ Caddesi üzerine gelerek yolu trafiğe kapatarak drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Araçların geçişine izin vermeyen ve cadde üzerinde trafiğin oluşmasına neden olan magandalar ardından ilçenin cadde ve sokaklarında defalarca yanlama yaparak adeta terör estirdi. Konvoy halinde ilerleyen grup araç camlarından sarktıktan sonra makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte insanları bir an olsun düşünmeyen ve yollarından alı koyan magandalar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

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