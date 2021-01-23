(Özel) Yasakları hiçe sayıp online tombala oynadılar

Esenyurt’ta polis ekipleri bir depoyu kumarhaneye çevirip, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen polis ekipleri kumar oynayan 25 kişiye para cezası keserken olası polis baskınları için kurulan kamera sistemi ise dikkat çekti.

Olay, dün Esenyurt 122. Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala meydana geldi. Bir deponun içerisinde kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen depoya baskın düzenlendi. Yapılan baskında 25 kişi bilgisayar üzerinden “sanal tombala” oynarken yakalandı. 25 kişiye Kabahatler Kanunu’na Muhalefet ve Hıfzıssıha Kurallarına muhalefetten ceza yazıldı. Kumar oynattığı tespit edilen iki kişiye ise cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız olan depo mühürlenerek kapatıldı. Kumar oynayan kişilerin tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü. Polis ekipleri detaylı incelme için kumar oynatılan bilgisayarların hard disklerine de el konuldu.