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(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Uşak’ta hayvansever bir kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü.

Uşak’ta hayvansever bir kadın arka ayakları felçli olduğu için yaşamaz denilen köpeği hayata döndürdü. Köpeğe ayarlanabilir yürüteç yaptırarak yaşamasını sağlayan Safiye Acar, yaptığı bu davranışla büyük bir insanlık örneği gösterdi.
Uşak’ta yaşayan Safiye Acar isimli bir hayvansever, arka ayakları felçli olduğu için sahibi tarafından terk edilmek üzere olan iki aylık köpek yavrusunu sahiplendi. Yavru köpeği veterinere götürülünce, omurilik felci olduğunu öğrenen Acar, veterinerin ‘bu köpek yaşamaz, uyutalım’ demesine aldırmadı ve ‘Pamuk’ ismi koyduğu yavru köpeği hayata tutundurmak için elinden geleni yaptı. İlk olarak Pamuk’u başka bir veterinere götüren Acar, 15 gün boyunca veterinerde kalan yavru köpeğe çeşitli ilaç tedavileri yapılmasını sağladı. Daha sonra yavru köpeği evinin bahçesinde beslemeye başladı. Acar, arka ayakları felçli olan yavru köpek yürüyebilsin diye babası ve babasının arkadaşı ile birlikte ayarlanabilir yürüteç yaptı. Pamuk büyüdükçe yürütecin boyutunu değiştirdi ve ayakları yara olmadan yürüyebilmesini sağlandı.

"Pamuk’un da yaşamaya hakkı vardı"
Sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Acar, ’’Pamuk’a internet sayfasındaki bir ilandan ulaştım. İlanda ayaklarının tutmadığı için ona bakamayacak olduklarını belirtmişlerdi. Pamuk geldiği zaman çok perişan haldeydi. İki aylık kadardı, çok küçüktü. Tüm sıkıntısı omuriliğindeydi. İlk olarak veterinere götürdüm. Veteriner onun felçli olduğu için uyutulması gerektiğini, yaşayamayacağını söyledi. Başka bir veterinere götürüp ilaç tedavisi yaptırmayı düşündüm. 15 gün ilaç tedavisi yapıldı. Bu süre boyunca serum kartonu içerisinde hayatı devam etti. Sahibi kendisinin felçli olduğunu öğrenince, ’ne yapılması gerekiyorsa yapılsın’ dedi. Yani öldürülmesini istedi ama ben bunu kabul etmedim. Arka iki ayağı felçli olabilir. Bu durum insanlarda da var. Bizler anne ve babalarımız felçli olduğu zaman onları iğne yaparak uyutmuyoruz. Pamuk’un da yaşamaya hakkı vardı. Yürürken bacakları süründüğü için yara olacaktı. Bunun farkındaydık. Rahat yürüyebilmesi için internette araştırma yaptık. Birçok insan farklı farklı aparatlar yapmış. Bizim için en kolay ve rahat olacağını düşündüğümüz için babam, babamın arkadaşı ve ben doğal gaz boruları kullanarak bu aparatı yaptık. Pamuk her geçen gün büyüdü. Büyüdükçe aparatın da büyümesi gerekiyordu bu yüzden aparatı kademeli olarak yaptık. Pamuk büyüdükçe aparatın kademesini arttırdık’’ şeklinde konuştu.
Şimdi 1,5 yaşında olan Pamuk, Acar ile birlikte engelsiz bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü

(Özel) Yaşamaz denilen felçli köpeği hayata döndürdü
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