(Özel) Yaşıtları gibi oynayamadı, oyuncak koleksiyoneri ve fotoğrafçısı oldu

Çocukluğunda geçirdiği alerjik rahatsızlığından dolayı dışarıda yaşıtları gibi oyun oynayamayan Ulaş Şentürk, şimdilerde ise bir oyuncak koleksiyoneri ve fotoğrafçısı. Biriktirdiği yüzlerce oyuncağıyla dünyayı dolaşan Şentürk, her oyuncağına ayrı bir hikaye yazarak adeta duygularını oyuncaklar ile ifade ediyor.

Oyuncak koleksiyoneri ve fotoğrafçısı Ulaş Şentürk, çocukluğunda geçirdiği Alerjik rinit (Alerjik nezle) rahatsızlığından dolayı yaşıtları gibi sokaklarda koşup oynayamadı. Sosyalleşmeye aracı olarak gördüğü çok sevdiği oyuncaklarına çocukluğundan itibaren sıkı sıkı sarılmaya başladı.

23 yıldır profesyonel olarak oyuncak biriktiren Şentürk, çocukluğundan beri peşinden gittiği oyuncak merakını fotoğrafçılıkla birleştirdi. Şimdi elindeki figürlerle dünyayı dolaşan Şentürk, figürlerin her birine her gün yeni bir hikaye oluşturuyor. Çektiği fotoğraflar ile oyuncakları kalıcı hale getirdiğini vurgulayan Şentürk, işi gereği yurt içine ve yurt dışına çıktığında yanında figürlerini de taşıyor. Şentürk, onlarla tatil yapıp, gezip yiyip içmeye başladıklarını ve bu şekilde Dünya turu yaptıklarını belirtti.

En eski arkadaşlarının oyuncaklar olduğu belirten Şentürk, çocukların keşfediciliğinin gelişimi için oyuncakların çok önemli bir figür olduğunu söyledi. Çocukluğundaki yalnızlık duygusunu oyuncaklarla geçirmeyi sağladığını söyleyen Şentürk," En eski arkadaşlarım oyuncaklar. Vefalı bir insanım herhalde bugünde onlar beni yalnız bırakmıyorlar bir çok anıma eşlik ediyorlar. Daha da uzun süre böyle devam edecek diye düşünüyorum" dedi.

“Kendi çocukluğumdan kalma oyuncaklar var”

Kendini bildiğinden beri oyuncak topladığını söyleyen oyuncak koleksiyoneri Ulaş Şentürk “Oyuncak toplamayı neredeyse hiç bırakmadım, neredeyse kendimi bildim bileli oyuncak toparlıyorum. Teyzemden kalan oyuncaklar var. Kendi çocukluğumdan kalma oyuncaklar var. Neredeyse çok az bir kısmını bırakmışımdır. Bıraktıklarım eskimiş, kırılmış ya da birine verdiysem bir oyuncaktan vazgeçmişimdir. Onun dışında oyuncak bırakmışlığım yok” diye konuştu.