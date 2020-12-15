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  4. (Özel) Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor

(Özel) Yaşlı adam emekli maaşının çoğunu sokak hayvanları için harcıyor

15.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de yaşayan Mustafa Ustabaş, hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı.

Arnavutköy’de yaşayan Mustafa Ustabaş, hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı. 63 yaşındaki Ustabaş, yıllardır emekli maaşının büyük çoğunluğunu dışarıya atılmış ve terk edilmiş sokak hayvanları için harcıyor.
Arnavutköy Bolluca Mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Ustabaş emekli olduktan sonra kendisini sokakta kalan hayvanlara adadı. Emekli olduğu günden beri mahallesinde bulunan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Ustabaş, emekli maaşının büyük çoğunluğunu da kendisine hayat arkadaşı olmuş sokak hayvanları için harcıyor. Mahallede bulunan boş bir alana kendi imkanları ile kulübeler yapan Ustabaş, sokaklara atılmış köpeklere bakıyor. Mahallede Mustafa dayı olarak bilinen Mustafa Ustabaş, hayvanların ihtiyaçlarını gideriyor ve isteyenlere sahiplendiriyor.

“Onlar benim hayat arkadaşım oldu, ama artık gücüm yetmiyor”
Artık 63 yaşına geldiğini ve pandemiden dolayı da çok sık dışarı çıkamadığını ifade eden Mustafa Ustabaş, “Ben yaklaşık 3-4 senedir sokak hayvanları ile ilgileniyorum. Şu anda pandemi olduğu için ben bazen evden çıkamıyorum ve bu hayvanlar aç kalıyorlar artık eskisi kadar ilgilenemiyorum yaşlandım. Yemek bulmakta da çok zorlanıyorum onlar için mama bulmam gerekiyor ama bulamıyorum artık. Evlerden atılmış sokaklara bırakılmış köpekler bunların hepsi onlar benim adeta hayat arkadaşım oldu ben burada bir sürü köpeğe de bakmak isterim ama artık gücüm yetmiyor” ifadelerini kullandı.

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